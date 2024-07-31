Kürtçe trafik uyarıları Batman’da da silindi

Van ve Diyarbakır'ın ardından Batman'da da yollara yazılan "Pêşî Peya/Önce Yaya" trafik uyarı yazıları polisler tarafından silindi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki belediyelerin, yaya geçitlerinde olası kazaları önleme amacıyla yazdıkları "Pêşî Peya/Önce Yaya" yazıları Van, Diyarbakır ve Mardin Dargeçit’in ardından Batman’da da silindi.

MA'nın haberine göre; gece saatlerinde çok sayıda polis eşliğinde Diyarbakır Caddesi'ne gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı ekipler, yazıları sildi.

Kürtçe trafik uyarı yazıları önce Van'da silinmeye başlanmıştı. Van'da yazıları silerek üzerine ırkçı yazılar yazan kişinin polis ve avukatına danıştıktan sonra yapan bir çocuk olduğu ortaya çıkmıştı.

Van'dan sonra ise Diyarbakır’da valiliğin talimatıyla polisin eskortluk ettiği Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kürtçe uyarı yazıları silinmişti. Valilik kararıyla silinen yazılar, belediye tarafından yeniden yazılmıştı.