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Kürtçe trafik yazılarına tahammülsüzlük sürüyor

Güncel
  • 23.09.2024 04:00
  • Giriş: 23.09.2024 04:00
  • Güncelleme: 23.09.2024 04:00
Kürtçe trafik yazılarına tahammülsüzlük sürüyor
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Karakoçan'da Kürtçe trafik uyarı yazıları kimliği belirsiz kişiler tarafından silindi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki belediye tarafından yaya yollarına yazılan “Pêşî Peya/Önce Yaya” ve “Hêdî/Yavaş” yazıları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silindi. Uyarı yazılarının gece saatlerinde silindiği belirtildi.

Daha önce de İçişleri Bakanlığı talimatıyla Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi kentlerde Kürtçe uyarı yazıları silinmişti.

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