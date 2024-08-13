‘Kürtçe yok, sarılmak yasak’

Haber Merkezi

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklularla 8 Ağustos'ta görüşen Şırnak Barosu İnsan Hakları Komisyonu üyesi avukat Fadıl Tay, yaşanan ihlalleri MA'ya anlattı. Cezaevi müdürünün değişmesinin ardından ihlallerin arttığını söyleyen Tay, tutukluların telefon görüşmesinde aileleriyle Kürtçe konuşmasının yasaklandığını iddia etti.

Tay, "8 Ağustos'ta siyasi ve adli tutuklularla görüşme gerçekleştirdik. Cezaevi müdürünün değişmesiyle birlikte saldırıların ve ihlallerinin artığını ifade ettiler" dedi. Tutukluların cezaevi müdürünün kendilerine "Telefon görüşmelerinde ailelerinizle Kürtçe konuşmayacaksınız" dediğini paylaşan Tay, "Bu anayasaya aykırıdır. Bu uygulama tek başına bir işkencedir" diye kaydetti. Avukat görüşlerinde kalem ve evrakların bulundurulmasının da engellendiğini aktaran Tay, tutukluların açık görüşte aile fertlerine sarılmasının da yasaklandığını belirtti.

Tay, "Cezaevi müdürü tutuklulara 'Uyuduğunuzda koğuştaki ışığı kapatmayacaksınız ki biz görelim ne yapıyorsunuz' demiş. Bu da kanunları ayaklar altına almaktır" dedi. Tay, Baronun 13 Ağustos'ta cezaevine giderek detaylı rapor hazırlayacağını dile getirdi.