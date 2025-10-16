Kurtderesi’nde TOKİ için kamulaştırılan arazilere yine kepçe girdi: 2 kişi gözaltına alındı

TOKİ için kamulaştırılan Hatay Samandağ Kurtderesi'nde arazilere yine kepçe girdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, devletin TOKİ için “acil kamulaştırma” kararıyla tapulu arazilerine el koymasına karşı nöbet başlatmıştı.

Bir aya yakındır nöbetin devam ettiği Kurtderesi'nde yine kepçeler girdi.

Kepçeleri durdurmaya çalışan İlayda Çekiç ve Tuncay Yılmaz'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir süredir hukuki yollarla acil kamulaştırma kararına itiraz eden hem de arazilerde nöbet tutarak eylem yapan mahalleli, kamuoyunu desteğe çağırdı.