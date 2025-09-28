Kurtiz ölümünün 12. yılında anıldı

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz vefatının 12. yılında anıldı. Kurtiz, vefatının 12. yıl dönümünde Kazdağları’nın eteklerindeki Çamlıbel Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Usta sanatçı için düzenlenen anma törenine eşi Menend Kurtiz, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Ertaş, törende yaptığı konuşmada Tuncel Kurtiz’in sadece Türk sineması için değil, Edremit için de çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. Yoğun katılımın olduğu anma töreninde usta sanatçı konuşmalarla anıldı. Kurtiz’in hayatı boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterler ve aydın düşünceleriyle her zaman hatırlanacağı ifade edildi.

Sinema ve televizyon dünyasına oyunculuğu ve tok sesiyle damga vuran Kurtiz sayısız projede rol aldı. “Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakterleriyle kariyerinin son yıllarına damga vuran Kurtiz 2013 yılında evinde düşmüştü. Usta isim, başını çarpması sonucu 77 yaşında hayatını kaybetmişti.