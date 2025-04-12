Kurtlar sürüye saldırdı: 10 küçükbaş telef oldu, 30’u ise yaralandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kurtların küçükbaş hayvan sürüsüne saldırması sonucu 10 tane küçükbaş telef olurken 30 tanesi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Yağmurlu Köyü’nde Hasan Demirtaş’a ait küçükbaş hayvan sürüsüne yaklaşık 8 kurt saldırdı. Sürüye saldıran kurtlar 10 hayvanı telef ederken 30 hayvanı da feci şekilde yaraladı.

Yaralı hayvanlar için olay yerine veteriner hekimin çağrıldığı belirtildi.