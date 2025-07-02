Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı 'Kibritçi Cevat' rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Taşpınar'ın ölüm haberini sosyal medya paylaşımıyla duyuran menajeri Temmuz Karikutal, "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Taşpınar, 2023'te sahte içkiden zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Ankara'da 10 Şubat 1969'da dünyaya gelen Taşpınar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğuna 1988'de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başlayan Taşpınar, 1995-1998'de Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı.

Taşpınar, 2000-2003'te Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi.

TRT ve diğer kanallarda seslendirmeler de yapan Taşpınar, 2009'da Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteri ile tanınıyor.

Taşpınar; Behzat Ç., Karadayı ve Arka Sokaklar dizilerinin bazı bölümlerinde de rol almıştı.