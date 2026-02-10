Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Cerrahpaşalıların ablası' rolüyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti.

Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Gerez, geçen sene sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah” demişti.

Ekranlardan uzun süredir uzak olan Şıvga Gerez, 'Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı' olarak bazı televizyon yayınlarına çıkıyordu.

56 yaşındaki Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle tanınıyordu.