Kürtler arası ulusal birlik çağrısı yapıldı

Haber Merkezi

Diyarbakır’da 4. Büyük Kongresi’ni düzenleyen Barzani’ye bağlı PSK, PKK’nin silah bırakmasını olumlu karşıladı ancak çözüm için yeterli olmadığını vurguladı. Öcalan’ın otonomi karşıtı yaklaşımı eleştirilirken, Kürtler arası ulusal birlik çağrısı yapıldı.

Kongre, PKK'nın silahları bırakma kararını olumlu gördü. Kürt meselesinin çözümüne ilişkin bir program bulunmadığının da altı çizildi. PSK, devlet yetkililerinin "PKK'nın silah bırakmasıyla Kürt sorununun çözüldüğü" yönündeki açıklamalarını reddetti. Parti, bu anlayışı "gerçekleri çarpıtan ve çözümsüzlük politikalarında ısrar" olarak değerlendirdi.

Kongre, Öcalan'ın, "federasyon" ve "otonomi" karşıtı politikasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, "Kürt halkının yüz yıllık özgürlük mücadelesinin inkarı" olarak tanımlandı. Kongrede, Orta Doğu'daki gelişmelerin Kürtlerin önüne tarihi fırsatlar çıkardığı iddiası yer aldı.