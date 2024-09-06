Kürtler seçmene göre alternatif sunamıyor

Politika Servisi

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezinin 15-28 Ağustos tarihleri arasında 12 ilde gerçekleştirdiği "Kürt Seçmen Eğilimi ve Performans Ölçümü Raporu" kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin son yıllarda sosyal, siyasal, ekonomik ve idari alanlarda çok yönlü krizlerle karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, 14-28 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden geçen sürede, ülkenin temel sorunlarının çözülmediği aksine sorunların daha da kökleştiği vurgulandı.

Ekonomik belirsizliklerin, toplumsal kutuplaşma ve bürokratik kurumların zayıflaması gibi yapısal krizlerin, Türkiye’yi her geçen gün daha kırılgan bir hale getirdiği, halkın siyaset kurumu başta olmak üzere siyasal aktörlere olan güveninin erozyona uğradığı kaydedildi.

Muhalefet bloklarının, bu çoklu krizlerin çözümü ve Türkiye için yeni bir sayfa açmak adına gerekli olan proaktif stratejilerden uzak durduğu, iktidarın kendiliğinden yıpranmasını bekleyen edilgen bir politik tutum sergilediğine dikkat çekildi. Bu tutumun muhalefetin toplum nezdinde giderek daha zayıf bir konuma sürüklenmesine neden olduğu belirtilen raporda "İktidar blokunun zaman kazandıkça gücünü pekiştirme çabası, muhalefetin ise pasif bir bekleyişle yetinmesi, Türkiye’nin siyasal geleceğini daha da belirsiz hale getirmektedir” ifadelerine yer verildi.

Katılımcıların yüzde 66,2’si bugüne kadar DEM Parti’ye (HDP-Yeşil Sol Parti) oy verdiğini belirtirken, yüzde 33,8’i hiç oy vermediğini söyledi. Öte yandan raporda katılımcıların yüzde 67,1’i erken seçim yapılmasını desteklerken, yüzde 27,7’si karşı çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 5,3.