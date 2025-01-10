Kürtlerden koalisyona çağrı

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Cihatçıların yönetimi ele geçirdiği Suriye’de ABD ve Fransa, Kürtlerin kontrolündeki kuzeyde etkinliğini artırıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan askerlerinin “IŞİD tehdidi” nedeniyle Suriye’de kalması gerektiğini söyledi. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimden ise “ABD ve Fransa sınır güvenliğini sağlayabilir” çıkışı geldi.

Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nü ziyaret eden Austin, AP’ye verdiği demeçte “Suriye'de on binlerce eski IŞİD savaşçısının bulunduğu tutukevlerinin güvenliğini sağlamak için Amerikan askerlerine ihtiyaç olduğunu” belirtti.

Kürt grupların kontrolündeki Fırat’ın doğusunda bulunan söz konusu kamplarda 8 bin ila 10 bin IŞİD savaşçısı olduğu tahmin edilirken bunların en az 2 bini “çok tehlikeli” olarak nitelendiriliyor.

Austin omurgasını Kürt güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) “iyi bir ortak olduğunu” ve “bir noktada Suriye ordusuna katılacaklarını” söyledi.

ANKARA İLE İYİLEŞME

Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Demokratik Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi Eşbaşkanı İlham Ahmed ise “ABD ve Fransa birliklerinin Suriye'nin kuzeyindeki sınırı koruyabileceğini” söyledi. Ahmed, Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) ile omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmayı yatıştırma çabaları kapsamında ABD ve Fransa ile görüştüklerini söyledi.

Ahmed, “Fransızlardan, silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamaları, bölgeyi korumamıza ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olmaları için bu sınıra asker göndermelerini istiyoruz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, Paris’in SDG’yi terk etmeyeceğini söylemişti.

PARİS’TEN YAPTIRIM SİNYALİ

ABD’nin Suriye’ye yönelik bazı yaptırımlara muafiyeti getirmesinin ardından AB'den benzer sinyal geldi. Geçen hafta Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Şam’da yönetimi ele geçiren HTŞ’yi ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımların “hızla kaldırılabileceğini” açıkladı. Barrot, “Yeni rejime açık çek vermiyoruz. İlerlemelere göre aşama aşama değerlendireceğiz” dedi. HTŞ lideri Muhammed Colani ile görüşmesini değerlendiren Barrot, Şam’da “bağımsız bir Suriye umudu” ile “azınlıkların endişesini” aynı anda gözlemlediklerini belirterek, Suriye’nin toparlanabilmesi için yeni rejime “koşullu destek” vereceklerini kaydetti.