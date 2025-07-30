Kurtulmuş "nitelikli çoğunluk" sözü verdi: CHP, Meclis komisyonu için isimleri belirledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan TBMM'de kurulacak olan komisyona katılacaklarını duyurmasının ardından komisyonda görev yapacak isimlerin belirlenmesi çalışmalarına başlandı. Özel’in, “Meclis Başkanı talebimizi kabul etti, komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacak” ifadelerinin ardından CHP’nin, komisyona katılacak isimleri yarın TBMM Başkanlığı’na bildireceği belirtiliyor.

CHP Lideri Özel’in, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyareti sonrası yaptığı, “Komisyona katılacağız” açıklamasının ardından isimler de netleşmeye başlıyor.

10 KİŞİLİK HEYET

Hukukçu milletvekillerinin ağırlıkta olacağı belirtilen Terörsüz Türkiye komisyonuna katılması beklenen CHP heyetinin şu 10 isimden oluşması bekleniyor:

Murat Emir, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Okan Konuralp, Zeynel Emre, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici.

ÖZEL: HERKES RAHAT OLSUN

İmamoğlu’nu ziyareti sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

“Meclis Başkanı talebimizi kabul etti, komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacak. Biz de yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz. CHP'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın. Bulunmadığı komisyondan korksun. Herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. AYM kararlarını uygulamayanlarla Anayasa yapmayız.

Biz komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, her türlü hukuksuzluk, her türlü anayasal hak ihlali için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya, çözülecekse bütün sorunların çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz."