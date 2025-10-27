Kurtulmuş: 'Silah bırakmadan sonra yasal düzenlemeler dönemine geçilecek'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de, Balıkesir Üniversitesi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Üniversitede konuşma yapan Kurtulmuş çözüm sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Valiliğini ziyaretinde, polis tören mangasını selamlayan, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından karşılanan Kurtulmuş, zabıta mangasını selamladı ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan belediye faaliyetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Akın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Balıkesir Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı’na da katılan Kurtulmuş burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ANADİL MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir. Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir."