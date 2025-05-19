Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye 'komisyon' yanıtı: Önce silahlar teslim edilmeli

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'na yürüyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulmasına yönelik önerisine yanıt verdi.

TBMM AYAĞI İÇİN ÖN ŞART

Sürecin TBMM ayağının başlaması için PKK'nin silahlarını teslim etmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra meselenin konuşulacağı yer hem siyasal olarak hem de yasal zeminin hazırlanması bakımıdan TBMM'dir. TBMM'de bütün siyasi partilerle hep beraber sürece omuz vereceğiz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs mesajında "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması samimi teklif ve temennimizdir" çağrısını yapmıştı.