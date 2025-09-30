Kurtulmuş'tan "komisyon" değerlendirmesi: Kimse bir başka tarafa ödev vermesin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı süreç komisyonunun çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulunarak, "Kimse bir başka tarafa ödev vermesin. Burada herkes kendi ödevini doğru bir şekilde ve zamanında yaparsa süreci kazasız belasız sonlandırırız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Bu komisyon çözümsüzlük için komisyona havale edilen meselelerden birisine sahip değildir. Çözmek iradesiyle, sadece oradaki 51 üyenin değil bütün partilerin siyasi kadrolarının ortak iradesiyle oluşmuş bir komisyondur ve çözecektir. Benim her toplantıdan sonra işin gerçekten çözülebileceğine ilişkin kanaatim kuvvetleniyor. Doğru istikamette yürüyoruz" dedi.

Kurtulmuş, Macaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında A Haber "Özel Röportaj" yayınına konuk oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin her yıl 1 Ekim'de yasama faaliyetlerine başladığını anımsatan Kurtulmuş, "Ben, bu yasama yılının demokratik olgunluk içerisinde zor meselelerin tartışıp karara bağlandığı önemli bir çalışma dönemi olmasını temenni ederim" diye konuştu.

"GÖNLÜMÜZ ARZU EDER Kİ SİYASİ PARTİLER AÇILIŞ TÖRENİNE GELSİNLER"

TBMM Genel Kurulu'nun yeni yasama yılı açılışına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi siyasi perspektiflerini, ülkenin genel perspektiflerini parlamentoya ifade etmiş oluyor. Bu bakımdan da fevkalade önemli. Yani yürütme ile yasama arasındaki senkronizasyonun sağlanması bakımından da önemli. Bir de sembolik değeri var. Türkiye'nin bir tane Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı'mız parlamentoya geldiği zaman parlamentodaki siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı'mızı gerçekten olgunlukla karşılamaları ve 'AK Parti Genel Başkanlığı' sıfatı dolayısıyla farklı kanaatlere ve fikirlere sahip olsalar bile 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla Cumhurbaşkanı'mızı parlamentoda ağırlamaları, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törende onların da yer alması doğru olandır. Demokrasi bakımından şık olandır. Gönlümüz arzu eder ki bütün siyasi partiler 1 Ekim'deki açılış törenine gelsinler ve yerlerini alsınlar."

PKK'NİN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI

TBMM'de kurulan süreç komisyonunda yaz boyunca çok sıkı bir çalışma sürdürdüklerini anlatan Kurtulmuş, komisyonun çalışma takvimine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Bu komisyon, Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin en zor meselesini konuşan, tartışan bir komisyon. Tabii ki tek başına komisyondaki gelişmeler bu süreci belirleyecek değil. Ama komisyon millet adına, milli irade adına sürece vaziyet eden, burada tabiri caizse sürecin nasıl işleyeceğine öncülük eden, gözcülük eden bir fonksiyon icra ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

PKK'ye yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına işaret eden Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki örgüt silahlarını bıraksın, örgüt üyeleri bir şekilde kendilerini bütün yapılarıyla birlikte feshettiklerini ilan etsin. Tabii bunun nasıl olduğunu takip etmek Meclis'in yapacağı bir iş değil. Bu, devletin güvenlik birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Genelkurmay Başkanlığımızın kontrolünde, gözetiminde tamamlanacak bir süreçtir" diye konuştu.

Kurtulmuş, devamla şunları kaydetti:

"Bu tabii ki birtakım yasal düzenlemeleri de gerektirecek. Teslim olan örgüt üyelerinin durumunun ne olacağı, özellikle herhangi bir şekilde olaylara karışmamış, birtakım cinayetleri, birtakım suçun içine bulaşmamış olanlarla ilgili süreçler söz konusu olacak. Örgütün üst düzey yöneticileriyle ilgili birtakım teklifler gündeme gelecek. Bunlarla ilgili ben şu anda somut bir şey söylemek istemiyorum çünkü komisyonumuz bütün çalışmalarını açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyor. İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın dinlendiği toplantı dışında bütün toplantılar basına açık oldu. Bütün tutanaklar orta yerdedir. Örgütün kendisini feshettiğinin tespit ve tescilinin ortaya çıkmasıyla birlikte sürecin gerektirdiği birtakım düzenlemeler neler olabilir, bunlarla ilgili zaten partiler çalışmalarını sürdürüyor. Partilerimizin çalışmaları sonrasında da bu komisyon yasa hazırlayacak değil ama hangi alanlarda yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, hangi alanlarda birtakım uygulamaya dönük işlemlerin yapılması gerektiğine dair bir tavsiye raporunu, çerçeve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunacak. Zaten burada karar da ittifakla, 5'te 3 çoğunlukla alınacağı için bu, siyasi partiler de bu işe 'evet' diyor demektir. Böylece parlamentoda çok kısa bir süre içerisinde yasal süreçlerin tamamlanması mümkün olur."

Kurtulmuş, "Örgüt bu açıklamayı yapmışken ümit ederiz ki Suriye'deki bileşenleriyle birlikte örgütün bütün kısımları silah bırakmayı kabul eder. Onun için diyorum, 'önce şu yasalar çıksın, biz ondan sonra silah bırakırız' değil. Ayağınızın birisini kaldırıp diğeri ile pedalı çeviremezsiniz" dedi.

Kurtulmuş, komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soru üzerine de şunları söyledi: "Henüz belirlenmedi. Bu da komisyondaki milletvekillerinin nitelikli çoğunluğuyla alınacak bir karardır. Nasıl olacak, ne şekilde olacak, bunlar konuşulduktan sonra tespit edilir."

"KOMİSYONLA İLGİLİ İKİ TEMEL YAKLAŞIM VAR"

Komisyonla ilgili iki temel yanlış yaklaşım bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bunlardan birisinin komisyonun itibarsızlaştırılmasını ve değersizleştirilmesini düşünen yaklaşımlar olduğunu söyledi. Komisyonun fevkalade değerli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, başka örneklerde 5 ila 9 yılda gelinen seviyeye Türkiye'nin yaklaşık 9 aylık sürede geldiğini savundu. Kurtulmuş, "Komisyon marifeti ile Türkiye, 'Türkiye modeli' diyerek tarihe mal edebileceğimiz yeni bir barış çözümlemesini ortaya koyacak. Bu bakımdan fevkalade değerlidir" diye konuştu.

Bir taraftan da "bütün sorunların çözümü bu komisyonda olacak" gibi çok yüksek bir beklenti olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Çok şükür zamanla bu makul bir seviyeye geldi. Bu ikisini dengelememiz lazım. Komisyon Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeri değildir. Ama aynı zamanda komisyonu değersizleştirmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Komisyonun rapor hazırlama çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, komisyonun 31 Aralık'a kadar çalışmasının kararlaştırıldığını anımsattı. Kurtulmuş, komisyonun hazırlayacağı raporun ardından bu konuda TBMM Genel Kurulu'nun görevinin başlayacağını belirtti.