Kurtulmuş'tan komisyon toplantısı kararı: Grup başkanvekilleri ile görüşecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonundaki partilerin grup başkanvekilleri ile saat 16.00'da Meclis'te görüşecek.
Kaynak: DHA
TBMM Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya gelecek.
Kurtulmuş ile grup başkanvekilleri arasındaki görüşme saat 16.00'da Meclis'te gerçekleştirilecek.
Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında MHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporu komisyona sunmuştu.
AKP ve CHP'nin de raporu önümüzdeki günlerde komisyona sunması bekleniyor.