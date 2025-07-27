Kurtulmuş'tan Meclis komisyonu açıklaması: Ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'na katıldı ve burada açıklamalarda bulundu.

PKK'nin kendini feshettiği ve silah bırakma töreni düzenlediği yeni sürece ilişkin Meclis'te kurulan komisyon hakkında konuşan Kurtulmuş, "Bütün siyasi partilerin katılımlarıyla millet adına terörden kurtulma sürecine ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere, bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk ve inşallah en kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek" dedi.

"Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir" diyen Kurtulmuş, "Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ortak kararlılığı ile ortaya çıkacak bu komisyon aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararlarının alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Sürecin çok uzun olmayacağını ümit ettiğini belirten Kurtulmuş, "Bu komisyon üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacak ve Türkiye bu süreçte Allah'ın izniyle terörü artık geride bırakmış, hele hele bölgedeki bütün ülkelerin giderek daha fazla terör girdabına sokulmaya çalışıldığı bir dönemde terörü geride bırakmış bir ülke olacak. Bunun için hep beraber gayret edeceğiz. Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz" diye konuştu.