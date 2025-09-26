Kurtulmuş'tan süreç yorumu: Yalnızca Meclis'in adım atması yetmez

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Meclis Tören Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada Kurtulmuş, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. TBMM 28’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılı faaliyetlerini de paylaşan Kurtulmuş, “Türkiye demokrasisinin güçlenmesi” için Meclis’in kritik önemde olduğunu kaydetti.

TBMM’nin, Türkiye’deki bütün kurumların güvencesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Güçlü demokrasilerde Meclisler, toplumun beklenti ve taleplerini ortaya koyarlar” dedi.

FİLİSTİN ÖZEL OTURUMU

TBMM’nin, yalnızca iç siyaset ile değil, dış politika ile de çok önemli faaliyetleri hayata geçirdiğini kaydeden Kurtulmuş, “Kürt sorununun çözümü” için TBMM çatısı altında kurulan komisyonun önemine dikkati çekti.

Komisyonun çalışmalarının, en kısa sürede başarı ile tamamlanacağını savunan Kurtulmuş, İsrail’in Filistin’deki katliamlarına yönelik Meclis’in sesiz kalmadığının da altını çizdi. TBMM’de, İsrail soykırımına yönelik özel oturum gerçekleştirildiğini vurgulaya Kurtulmuş, “Toplantıda alınan karar, her ne kadar Meclis Başkanlığı Tezkeresi olarak kabul edilmiş olsa da Meclis’teki tüm siyasi partiler de aynı metne imza atarak ortak bir noktada olduklarını belirtmişlerdir” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan üçüncü yasama yılıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

“İsrail’in Gazze’deki katliamlarına yönelik olağanüstü toplantı gerçekleştirilmiştir. TBMM’nin asli vazifelerinden birisi yasama faaliyetleridir. TBMM Başkanlığı’na milletvekilleri 798 kanun teklifi vermiş, iki kanun teklifi de Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulmuştur. Yasama yılında 32 Kanun kabul edilmiştir. Meclis çatısı altında, tarihi nitelik taşıyan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştur.”

SORU ÖNERGELERİ

Kurtulmuş, soru önergelerine yönelik istatistikleri de açıkladı. TBMM Başkanlığı’na 28’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılı’nda 17 binden fazla soru önergesi sunulduğunu kaydeden Kurtulmuş, 9 bine yakın önergenin yanıt bulduğunu ifade etti. Yasama yılında dokuz Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalıştığını dile getirdi.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME

Kurtulmuş, komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruyla ilgili ise "Her şey şeffaf şekilde ilerliyor. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Gündeme gelirse, komisyon nitelikli çoğunlukla bir karar alır, o karara uyarız" görüşlerini kayda geçirdi.

Kurtulmuş, komisyonun çalışma takvimi ile ilgili de "Çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Toplumsal rızanın artırılması için çok sayıda kesimi dinledik" dedi.

KOMİSYON TAKVİMİ

Kurtulmuş, “Komisyon için öngördüğünüz süre nedir ve yasal düzenleme takvimi nasıl işleyecek?” sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:

“Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Bölgedeki şartlar, dengelerin süratli değişmeye uygun yapısı... Ayaklarımızı sağlam basarak ilerleyeceğiz. Bu öyle bir süreç ki teraziyi çok dengeli tutmanız lazım. Bir taraftan Kürtlerin onurunu dikkate alacaksınız, diğer taraftan Türklerin hassasiyetini dikkate alacaksınız. İmralı’nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, gereğinin yapılmasına devam edilmesi, silahsızlandırmanın sürdürülmesi, Türkiye sınırlarının dışında bütün bileşenlerle birlikte örgütün kendini feshettiğini duyurmasıyla birlikte sürecin çok daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum.”

YASAL DÜZENLEMELER

Kurtulmuş, "Umut hakkı ve infaz düzenlemesine ilişkin öngörü var mı?" sorusu karşısında ise şu dikkati çekici ifadelere imza attı:

"Bu tür çatışma çözümlerinde temel hususlardan birisi pedal çevirme metaforu. Yani iki ayağın birlikte hareket etmesi. Meclis'in bunları yapması birkaç gün içinde tamamlanabilir. Ama pedalın diğer ayağının da çalışası gerekir. İmralı'dan, 'Örgütü feshediyoruz' dolayısıyla o ayağının yerine getirildiğinin ortaya koyulması lazım. Yoksa sadece Meclis'te bir takım görevler verilmesi doğru olmaz kanaatindeyim. Meclis'in kurduğu Komisyonun görevi yasa çıkarmak değil, ana çerçevenin ne olacağına ilişkin rapor sunarak Meclis'e göndermektir."

BARACK'A TEPKİ

Kurtulmuş'a ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barack'ın, "Trump Erdoğan'a meşruiyet hediye etti" sözleri de soruldu. Türkiye'de meşruiyetin kaynağının millet iradesidi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü"

"Millet iradesinden başka hiçbir dış ya da iç odağın Türkiye siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değildir. Türkiye'de fevkalade olgun bir halk vardır. Bu kadar kısa süren demokrasi tarihimizin kaç kere darbelerle önünün kesildiğini milletin ne kadar büyük bedeller ödediğini biliyoruz."