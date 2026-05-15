Kurtulmuş'tan 'vahşi kapitalizm' eleştirisi: Türkiye'yi küresel adaletin öncüsü ilan etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde katıldığı "Küresel Adalet Arayışı" başlıklı konferansta, küresel ekonomik sistem ve uluslararası kuruluşlara ilişkin konuştu. Üniversite salonunda gerçekleşen konferansta Kurtulmuş’u Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın yanı sıra AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, milletvekilleri Refik Özen, Osman Mestan, Emine Gözükara Durmaz ve AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan gibi isimler takip etti. Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye’nin dünyadaki "adalet arayışının merkezi" olduğunu ileri sürdü.

"FİRAVUNLAR DÖNEMLERİNDE BİLE BÖYLE BİR EŞİTSİZLİK OLMADI"

Konuşmasında ekonomik adaletsizliklere değinen Kurtulmuş, dünya nüfusunun yüzde 1’inin servetin yarısına sahip olduğunu belirterek, bu durumu "Firavunlar döneminde bile görülmemiş bir eşitsizlik" olarak tanımladı. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın farklı yerlerinde, farklı bölgelerde zengin ile fakir arasındaki uçurumun her geçen gün daha fazla artması, özellikle yeni birtakım gelişmeler, mesela küresel iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak birtakım kuraklık ve iklim krizlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte açlık, kıtlık ve susuzluk gibi yeni tanıştığımız güçlü gelişmelerin ortada olması maalesef gelir dağılımı adaletsizliğini tam manasıyla bir yoksunluk haline dönüştürmektedir. Dünyada bu kadar çok mesele varken kendi düzenlerini hiç bozmayan, özellikle finans kapitalizmi üzerinden zenginliklerine zenginlik katan birtakım çevrelerin, çok azınlıkta olan birtakım çevrelerin varlığı ve gücü de aslında küresel ölçekteki bu eşitsizliği giderek artırmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 1'ini teşkil eden dünyanın en zenginleri. En zengin yüzde 1'i dünyadaki toplam servetin yüzde 50'sine sahiptir. Böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik. Firavunlar dönemlerinde bile böyle bir eşitsizlik olmadı. Dolayısıyla bu insanlığın kaldırabileceği bir mesele değildir. Ayrıca 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u da mutlak yoksulluk içerisindedir. Yani dünyadan hiçbir nasibi olmayan 800 milyon insanın var olduğu bir dünyada yaşıyoruz."

"DÜNYADAKİ EKONOMİK SİSTEMİ BOZAN VAHŞİ KAPİTALİZMDİR"

İklim krizleri ve benzeri insanlığın durumunu daha da kötüye götüren gelişmelerin sürmesi halinde durumun daha da kötü olacağını ifade eden Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama buna mukabil dünyadaki ekonomik sistemi bozan ve çok konuşulmayan konulardan birisi de vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin geldiği noktadır. Çok örnek vermeyeceğim. Bir tek örnek vermek istiyorum. Birkaç zamandır devam eden Amerika-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş sırasında vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin unsurlarının, büyük servet sahiplerinin, sermaye sahiplerinin bu savaş dolayısıyla ortaya çıkan dalgalanmalardan kaç milyar dolar, kaç on milyar dolar, hatta kaç yüz milyar dolar kazandığının hesabı yapılmalıdır. Biz baktığımızda sadece bir savaşa ait güncel bir gelişme olarak zannettiğimiz bir şey aslında petrol piyasalarında, sermaye piyasalarında ya da dünya borsalarında ne tür dalgalanmalara neden oluyor? Hürmüz Boğazı ile ilgili söylenen iki çift lafın acaba vahşi kapitalizmin elinde ne büyük bir araca dönüştürüldüğü, korktuğumuz nükleer silahlardan daha gaddar bir ekonomik silaha dönüştürüldüğünü maalesef çok ciddi bir şekilde görüyoruz."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İ "İŞLEVSİZLİK" İLE SUÇLADI

Küresel sistemin haksızlıklara karşı duramadığını savunan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler’in (BM) barışı tesis etme konusunda hiçbir işlevi kalmadığını ileri sürdü. Gazze’deki süreci "soykırım" olarak nitelendiren Kurtulmuş, BM Genel Sekreteri’nin bile bölgeye sokulmadığı bir yapının dünya siyasetinde hükmü olmadığını savundu.

"DURDURUN BAKALIM LAMİNE YAMAL'I"

Futbolcu Lamine Yamal’ın Barcelona’nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açmasını tebrik etti. Kurtulmuş, "Baskıyı kurun, istediğiniz gücünüz olsun. Durdurun bakalım Lamine Yamal'ı. Çocuğun sözleşmesini iptal edebilirsiniz. Siyonist lobi baskı yaparak büyük kulüplerde oynamasına engel olabilir. Ama zaten bunu göze alarak Filistin bayrağını sallayan Lamine Yamal daha şimdiden insanlığın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur. En iyi oyuncusudur" diye konuştu.

"KURULUŞ DÖNEMİ" BENZETMESİ

Türkiye’nin dış politikadaki konumuna dair ilginç bir benzetme yapan Kurtulmuş, ülkenin bugünkü durumunu Osmanlı’nın kuruluşundaki "500 çadırlık oba" dönemine benzetti. Osmanlı’nın diğer beyliklerle uğraşmadığı için cihan devleti olduğunu savunan Kurtulmuş, Türkiye’nin de bugün benzer bir "öncülük" noktasında bulunduğunu öne sürdü. 'Diriliş Ertuğrul' dizisini örnek gösteren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi beylikler döneminde Osmanlı en büyük, en güçlü beylik değildi. Şurada, Oylat'ın üstünden Domaniç Yaylası'na kadar uzanan obada kurulur, hani Ertuğrul dizileri var ya aynen öyle. 500 tane kıldan çadırı olan bir obaydı. Şehir devleti bile değildi. Kıl çadırlardan müteşekkil küçük bir obaydı. Niye Osmanlı, cihan devleti oldu da diğerleri olmadı? Diğerlerinin hepsi birbirleriyle uğraşırken, birbirlerini azledip, birbirleri üzerinde hakimiyet kurmaya gayret ederken, Osmanlı inanın ki bunların hiçbirisiyle uğraşmadı. Gözünü Rumeli'ye dikti. Gözünü Avrupa'ya dikti. Şimdi Türkiye olarak da bizim öyle bir noktada olduğumuzu hiç abartısız söylüyorum. Osmanlı cihan devletinin Domaniç'teki, Oylat'taki durumu neyse Türkiye olarak da bugünkü vaziyetimiz odur."

Kurtulmuş, "Küresel adalet arayışının merkezinde Türkiye olacaktır" iddiasıyla sözlerini tamamladı.