Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Tarih verdi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yeni anayasa" çalışmalarına ilişkin "İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de "Başkent Kulisi" programında Anayasa'ya ilişkin yeni mesajlar verdi.

Kurtulmuş, "Aceleye getirilmeyen ama kısa bir sürede bitirmemiz en doğru yoldur" dediği açıklamada şunları kaydetti:

"İlk turda ben ziyaret ettim. Partilerin bir kısmı bize geldiler. Herkesle görüştüm. Mecliste 14 parti var. Bir parti hariç mecliste temsil eden bir parti, biz bu görüşlerde yokuz dedi. Dolayısıyla onların dışında bütün 13 partinin hepsiyle, mecliste temsil edilen 13 partinin tamamıyla temasımız oldu. Ama bu temastan evvel şunu da açıkça söylemek lazım.

Türkiye'deki bu 13 parti ile ilgili söylüyorum. Hepsinin ya seçim beyannamelerinde, ya parti programlarında, parti metinlerinde ya yeni anayasa tabirini kullanmışlar, ya köklü bir anayasa değişikliği teklifinde bulunmuşlar. Dolayısıyla yani anayasa değiştirelim meselesi ne benim şahsi meselemdir, ne herhangi bir partinin tek başına meselesidir.

"KAPIYI TAMAMEN KAPAMADILAR" DEDİ, CHP'Yİ İŞARET ETTİ

Siyasi partilerin hepsi geçmiş dönemlerde Türkiye'nin 12 Eylül anayasasından kurtulması gerektiği, yeni demokratik bir anayasanın yapılması için çabalaması gerektiğini ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bu elimizde önemli bir veri olarak duruyor. İkincisi, ilk tur bu görüşmelerde, evet eleştiren partiler oldu. Bazı konularda özellikle hükümet uygulamalarını eleştiren partiler oldu. Hatta kamuoyunun önünde söyledikleri için de söyleyeyim, önce anayasaya uyun, ondan sonra anayasayı tartışalım dediler. Bütün bunlara rağmen, kapıyı tamamıyla kapamadılar.

Kapamamışlar idi. Araya tabii başka şeyler girdi. İşte biz Ekim'de başlamayı düşünüyorduk ama inşallah yılbaşından sonra bu bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz.

Türkiye'nin özgürlükçü, kapsayıcı, demokratik, güçler ayrılığını prensibini şüphesiz ortaya koyan, hukukun üstünlüğü prensibini pekiştirerek ilerlediği bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anasayasanın diliyle ilgili, çok maddeli olmasıyla ilgili çok tartışma yapıldı. Özellikle tartışmaların önünü kapamamak için bugüne kadar anayasanın muhtevasıyla ilgili bir kere konuşmadım.

"KISA SÜRE İÇİNDE BİTİRMEMİZ EN DOĞRU YOLDUR"

Sadece nasıl yapılacak, doğru zeminde yapılması lazım. Bu doğru zemin TBMM'dir. Ve tabi ki toplumun bütün kesimlerinin görüşlerini alacağız. Üniversitelerin, akademi dünyasının, hukuk dünyasının, STK'ların.

Bunu asla ve asla siyasi partiler polemiğine çevirmek istemiyorum. Çünkü biliyoruz ki anayasa bir partinin anayasası olmaz. Birkaç partinin anayasası olmaz. Anayasa milletin anayasası olur.

Ümit ediyorum bu iyi niyetli bir çalışma ortamıyla, zihnimizden geçen Ekim'de başlatmakta ama şimdi yıl sonu itibariyle eğer partilerden olumlu bir yaklaşım olursa Türkiye'ye de açarak önümüzdeki sene 2025'in yeni yasama yılıyla birlikte de parlamentoda yasalaşma sürecini başlatarak bu çalışmaları sürdürebiliriz.

Bunu çok yaygınlaştırmadan çok uzun yıllara zaten sirayet etmeyecek bir şekilde iyi planlanmış aceleye getirilmeyen ama kısa bir süre içerisinde bitirmemiz en doğru yoldur diye düşünüyorum."

KURTUŞMUŞ'UN ANAYASA ZİYARETLERİ

Numan Kurtulmuş’un anayasa değişikliğiyle ilgili ilk kapısını çaldığı parti CHP Grubu olmuştu. TBMM’de 30 Nisan’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte açıklama yapan Kurtulmuş, “Anayasanın içeriğine dair konuşmadık, usul konuştuk. Bu Meclis anayasa yapma gücüne sahiptir. Verimli bir görüşme oldu” demişti. Özel, anayasaya uyulmadığını belirerek, “Anayasaya uyacaksak, değiştirelim. Giymemek için yeni elbise alınır mı? En iyisini yapalım, sonra uymayalım. Geçen sefer de en iyisi yapıldı ama uyulmadı. Uyulmuyor. Mevcut anayasaya tam uyum beklemek hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik” demişti.

Kurtulmuş’un 2 Mayıs'taki ilk durağı DEM Parti ziyaretiydi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Numan Kurtulmuş ile TBMM’de bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bakırhan ve Hatimoğulları açıklama yapmıştı. DEM Parti bugüne kadar Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu fikrine katıldıklarını savunmuş ancak Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tartışmaların iktidara "Yenikapı gibi can simidi olmasına" müsaade etmeyeceklerini açıklamıştı.

Kurtulmuş, DEM Parti’nin ardından Saadet ve Gelecek partilerinin grubunu ziyaret etmişti. Daha sonra açıklama yapan Kurtulmuş, yapıcı bir görüşmenin olduğunu söyledi, “Önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum” demişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un üçüncü durağı ise İYİ Parti’ydi olmuştu. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, parlamentoda 400’ün üzerinde bir ittifak ile yeni anayasa metninin kabul edilmesini ümit ettiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise anayasa değişikliği tartışmalarının, Türkiye’nin öncelikli sorunlarının gölge altında bırakmaması gerektiğini vurgulamıştı.

"SÜRECİ KİMSE ZEHİRLEMEYE KALKMASIN" DEMİŞTİ

10 Ekim'de Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nda konuşan Numan Kurtulmuş, "Tartışmaları siyasi diyalog anlayışı düzleminde yapalım. Önyargısız bir şekilde tartışmaları yaparsak neden sonuç almayalım. Bu anayasa yapım sürecini kimse zehirlenmeye kalkmasın. Kimse bu tarihi fırsatı heba etmeye aracı olmasın" demişti.