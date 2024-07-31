Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü çağırdı: Abbas, TBMM'ye hitap edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş'un imzasıyla yapılan “olağanüstü toplantı çağrısı”nda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.”