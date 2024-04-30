Kurtulmuş 'yeni anayasa' turuna başladı: Özel ile görüşüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa'ya ilişkin partilere yapacağı ziyaretlere başladı. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşme devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için ziyaretlere başladı.

Kurtulmuş, yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda ziyaretlerine CHP Grubu ile başladı.

Saat 11.30'da başlayan ziyarette, Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş baş başa görüşüyor.

Yeni anayasanın bu hafta içinde gerçekleşmesi planlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesindeki ana başlıklardan biri olması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özel açıklama yapıyor.

Kurtulmuş, "Diğer başkanları da ziyaret edeceğiz, hep berebaer bir yol bulacağız. Anayasa tekliflerini olgunlaştırarak, önümüzdeki dönem Meclis açılışında müzakere edeceğiz. Grup olmayan partilerle de görüşeceğiz. Kararı meclis verecek." dedi.

Özel, "Açık bir müzakere ortamı olması gerektiğini söyledim. Siyaset halkn gündmeine duyarsız olamaz. Prensip olarak başkan olsam da partimin yetkilileriyle görüşmeden yanıt veremem. Başkanın değerlendirmesini grubumuzla değerlendireceğiz. Anayasaya uyacaksak değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama yapılan anayasaya uyulmadı. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Anayasaya uymayacaksak yeni anasaya yapsak ne olur yapmasak ne olur?"