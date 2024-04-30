Kurtulmuş 'yeni anayasa' turuna bugün başlıyor: İlk durak CHP

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa'ya ilişkin partilere yapacağı ziyaretlere bugün başlıyor. Kurtulmuş'un ilk durağı CHP olacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu hafta parti gruplarına yapacağı ziyaretle yeni anayasa için görüşmelere başlayacak. Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirmişti.

Kurtulmuş'un yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda ziyaretlerine bugün CHP Grubunu ziyaret ederek başlayacak.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşme saat 11.30'da gerçekleşecek.

Yeni anayasanın bu hafta içinde gerçekleşmesi planlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesindeki ana başlıklardan biri olması bekleniyor.

İKİNCİ DURAK DEM PARTİ

Kurtulmuş'un ikinci durağı DEM Parti olacak. 2 Mayıs Perşembe, saat 12.00’de ziyaret edecek.

Kulis bilgilerine göre, Kurtulmuş'un MHP ziyareti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından netleşecek.