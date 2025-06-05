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Kurtulmuş’tan ikinci döneme hızlı başlangıç: Genel Sekreter görevden alındı

TBMM Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Numan Kurtulmuş TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'u görevden aldı.

Güncel
  • 05.06.2025 13:06
  • Giriş: 05.06.2025 13:06
  • Güncelleme: 05.06.2025 13:17
Kaynak: Haber Merkezi
Kurtulmuş’tan ikinci döneme hızlı başlangıç: Genel Sekreter görevden alındı
Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri Talip Uzun görevden alındı.

TBMM Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Numan Kurtulmuş, ekibinde de değişikliğe gitti.

Bu kapsamda TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun görevden alındı.

Kurtulmuş’un ekibinde başka değişiklikler de yapacağı belirtiliyor.

Öte yandan yeni TBMM Genel Sekreteri'ne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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