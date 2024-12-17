Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Mustafa oğlu Hesap Memuru İsmail Nurettin İz - Torunu Tuğrul Caner İz

Çapan oğlu Er Durmuş Altınok - Torunu Muharrem Altınok

Bayram oğlu Er Kurban Yılmaz - Torunu Metin Yılmaz

Mustafa oğlu Er Ahmet Tokgöz - Torunu Ahmet Tokgöz