Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: ANKA
İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
Mustafa oğlu Hesap Memuru İsmail Nurettin İz - Torunu Tuğrul Caner İz
Çapan oğlu Er Durmuş Altınok - Torunu Muharrem Altınok
Bayram oğlu Er Kurban Yılmaz - Torunu Metin Yılmaz
Mustafa oğlu Er Ahmet Tokgöz - Torunu Ahmet Tokgöz