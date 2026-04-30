Kurtuluşun tek yolu birleşik bir mücadele: 1 Mayıs'ta kol kola alanlara

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Koramaz

1 Mayıs, tarih boyunca insanca yaşam, adil ücret, güvenceli çalışma ve demokratik haklar için verdiği mücadelenin simgesidir. Bu yönüyle yalnızca bir anma ya da kutlama günü değil; eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerinin en güçlü biçimde ifade edildiği tarihsel bir mücadele günüdür.

Bugün Türkiye, emeğin sistemli biçimde değersizleştirildiği; yoksulluğun kalıcılaştığı, güvencesizliğin yaygınlaştığı çok yönlü bir darboğazdan geçmektedir. Hayat pahalılığı milyonlarca insan için yaşamı sürdürülemez hale getirirken, kamusal kaynaklar toplum yararına değil, bir avuç sermayedarın daha da zenginleşmesi için kullanılmaktadır. Bilimin ve aklın dışlandığı, laikliğin aşındırıldığı, hukukun zayıflatıldığı bu tablo; aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en derin toplumsal ve siyasal gerilemelerinden birine işaret etmektedir.

Böylesi dönemlerde 1 Mayıs meydanları, yarınları kuracak iradenin açığa çıktığı alanlara dönüşür. Birlikte mücadele etmenin ve dayanışmanın neleri değiştirebildiğini yakın zamanda hep birlikte gördük.

Doruk Madencilik işçilerinin yürüttüğü kararlı direniş; güvencesizliğe, düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına karşı örgütlü mücadelenin nasıl somut kazanımlara dönüştüğünü açıkça ortaya koymuştur. Yerin yüzlerce metre altında alın teri döken madencilerin dayanışma içinde büyüttükleri bu mücadele, yalnızca kendi haklarını değil, tüm işçi sınıfı adına umudu büyütmüştür. Bu deneyim, en zor koşullarda dahi örgütlü emeğe geri adım attırılamayacağını bir kez daha göstermiştir.

Bugün yapılması gereken; bu birikimi büyütmek, farklı alanlarda verilen mücadeleleri ortak bir hatta buluşturmak ve emeğin sözünü daha güçlü söylemektir. Bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak sorunlarımızı görüyor; ülkemizin sürüklendiği bu karanlığa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Doğup büyüdüğümüz bu topraklarda çocuklarımızın yaşayacağı eşit, özgür ve adil bir ülkeyi kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

TMMOB olarak; mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarıyla birlikte tüm emekçileri bu düzene karşı sözünü yükseltmeye, 1 Mayıs’ta alanlarda buluşarak ortak mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz.

***

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu:

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında yıllardır haksız, hukuksuz bir yasak devam ediyor. Siyasi iktidar; yasaları, mahkeme kararlarını, Anayasa Mahkemesi kararlarını, yani Anayasa’yı hiçe sayıyor. İstanbul’da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı’nı işçilere yasaklıyor.

1977’nin 1 Mayıs’ında bu meydanda canlarımızı aramızdan alanlar işçi sınıfının sesini boğmak istediler. Bu meydanı sermaye düzeninin karanlığının ve korkunun simgesi haline getirmek istediler.

Ama başaramadılar. Çünkü bu meydan, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların hafızasıdır.

Türkiye işçi sınıfı olarak bu yıl da yaşadığımız karanlık tabloya, ağır hak ihlallerine rağmen 1 Mayıs’ı ve Taksim’i özgürleştirecek, adaleti ve demokrasiyi kazanacak ve bu düzeni değiştirecek iradeye, kararlılığa ve umuda sahibiz.

Türkiye’de resmi sendikalaşma oranı yüzde 14,5 ancak fiili sendikalaşma oranı yüzde 12 civarında. Toplam işçilerin yüzde 87,7’si sendika üyesi değil. Ancak bu oran tek başına yeterli değil. İşkolu ve işyeri barajları, toplu iş sözleşmesi yetkisinin gecikmesi ve sendikalaşma sebebiyle yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısının sendikalı işçi sayısının oldukça altında kaldı. Bakanlığın Aralık 2025 verilerine göre tüm işçiler içinde toplu iş sözleşmesinden yararlananların oranı yalnızca yüzde 9,6. Anayasa Mahkemesi kararının gereği yapılmalı ve toplu iş sözleşmesi mevzuatı bir an önce demokratikleştirilmelidir.

DİSK olarak 22 sendikamızla her türlü engele, baskıya, hukuksuzluğa rağmen tek tek, işyeri işyeri, iğne ile kuyu kazarcasına örgütlenmeye; işkolu barajlarını yıkmaya devam ediyoruz. Sendikalı olmak için direnen, grev hakkını grev yaparak savunan biz DİSK’liler, insanca bir yaşamı ve insanca bir ücret kavgasını örgütlüyoruz.

Gerçek bir demokrasi için, bu düzenin değişmesi ise örgütlü işçi sınıfı ile mümkün.

Bu adaletsiz düzen kaderimiz değil. Bu adaletsiz düzene itiraz etmek için tek çözüm örgütlenmekten geçiyor. Bu sebeple DİSK olarak 2026 yılı 1 Mayıs’ını işçi sınıfını örgütleme süreci olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye işçi sınıfına da bu çağrıyı yapıyoruz: “İşçiler birleşir; bu düzen değişir!”

***

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap

Bir Mayıs emekçilerin haklarını, taleplerini yüksek sesle dile getirdikleri, bir araya gelerek dayanışmayı yükselttikleri bir gün. Ülkemiz için, başka bazı ülkelerde olduğu gibi, aynı zamanda eşit, özgür ve emeğin değerinin bilindiği bir dünya için çalışan, bu uğurda canını verenlerin, 1977 1 Mayıs’ında aramızdan koparılanların anıldığı anlamlı bir gün. Günümüz dünyasında emeğe verilen değer giderek azalırken, emekçilerin yaşama koşulları da buna bağlı olarak zorlaşıyor. Sadece yaşam koşulları değil, çalışma koşulları da sağlığı tehdit eden türlü eksiklik, aksaklık ve ihmallerle iş cinayetlerinin sıradanlaşmasına sebep oluyor. Yeterli gıdaya ulaşamayan, temiz içme suyuna, güvenli barınma koşullarına sahip olmayan bir çocuğun, tehlikelere yönelik yeterli önlemler alınmayan bir ortamda çalışmak zorunda kalan bir işçinin, kirli hava soluyan bir insanın sağlıklı olması beklenemez. Bertolt Brecht’in meşhur şiiri “İşçinin Hekime Çektiği Söylev”de işçi bunu çok güzel ifade eder:

......

Seni gelince görmeye,

çıkartıyorlar üstümüzdekileri,

zor değil hastalığımızın nedenini anlamak,

şöyle bir bak üstümüze başımıza,

o saat öğrenirsin her şeyi.

Çünkü elbiselerimizi yıpratan neyse,

odur vücudumuzu da yıpratan.

Rutubetten, diyorsun, vücudunuzdaki ağrı.

Duvarlarımızdaki leke de ondan.

Söyle öyleyse bize:

Rutubet nerden?

…..

TTB her zaman 1 Mayıs alanlarında işçilerin emekçilerin yanında onların taleplerine, mücadelelerine destek olurken görürsünüz. Bu seneki 1 Mayıs eylemlerinde de hekimler örgütleriyle birlikte işçilerin, emekçilerin yanında olacak.

Hekimler olarak biz dahil tüm emekçilerin, ülkede yaşayan herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam süreceği bir ülke talebimizi bu 1 Mayıs’ta yine dile getireceğiz. Mevcut birikimi ile ülkemizin, hekimlerin güvenli ve güvenceli koşullarda işlerini en iyi şekilde yapabilecekleri aynı zamanda halkın sağlığını koruyan, geliştiren başka bir sağlık sistemini hayata geçirebileceğini biliyoruz. Eksik olan tek şey siyasi iradedir.

Özetle 1 Mayıs’ta başka bir sağlık sistemi, başka bir Türkiye mümkün diyoruz ve bunu talep ediyoruz.

***

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz

Değerli işçi kardeşlerimiz, emekçi halkımız;

İşyerlerinde, okullarda, fabrikalarda, sokaklarda ve meydanlarda güvenliğin ortadan kaldırıldığı, emeğin değersizleştirildiği karanlık bir dönemden geçiyoruz.

Bugün işçiler, emekçiler, emekliler insanca yaşayacak bir ücretle geçinemiyor; gençler eğitim hakkından koparılıyor, çiftçiler ürettiğinin karşılığını alamıyor, esnaf borçla ayakta kalmaya çalışıyor.

Kadınlar bedenlerine, kimliklerine ve yaşamlarına yönelen saldırılara karşı direniyor. Gençlik geleceksizlikle, halk yoksullukla kuşatılıyor.

Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo; emeği sömüren, hakları gasp eden, hukuku askıya alan siyasal bir düzenin sonucudur.

Seçilmişlerin iradesinin gasp edildiği, belediyelere kayyum atandığı, milletvekillerinin, gazetecilerin, öğrencilerin, sendikacıların tutuklandığı bir ülkede yaşıyoruz.

Bu düzen, emeğin örgütlü gücünden korkmaktadır.

Ama biz biliyoruz:

1 Mayıs; işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

1 Mayıs; emeğin tarihidir, hafızasıdır, direnişidir.

Başta Taksim olmak üzere, bu ülkedeki tüm meydanlar 1 Mayıs alanıdır.

Taksim, işçi sınıfının bedellerle kazandığı meşru mücadele alanıdır ve öyle kalacaktır.

İşçilere, emekçilere, emeklilere, eğitim hakkı gasp edilen üniversite gençliğine, ürettiği ürünün karşılığını alamayan çiftçiye, geçinemeyen esnafa, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadınlara çağrımızdır:

Kendi bayraklarımızla, flamalarımızla, taleplerimizle 1 Mayıs alanlarını dolduralım!

Yoksulluğu kader, güvencesizliği hayat, baskıyı düzen olarak dayatanlara karşı;

Emeğimizi, irademizi ve geleceğimizi savunmak için alanlarda olalım!

Çünkü biliyoruz ki: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın işçi sınıfının birliği!