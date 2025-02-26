Kuru bamya fiyatları, gram altınla yarışıyor

Kış aylarında da tüketilebilmesi için kurutulup, iplere dizilerek satılan çiçek bamya fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı. Kuru bamyanın kilosu 3 bin liradan satılıyor. Yozgatlı baharatçı Orhan Dolangez, ''Böyle giderse Ramazan ayı içerisinde bir gram altın getiren bir kilo bamya vereceğiz'' dedi.

Yozgat’ta baharatçılık yapan Orhan Dolangez, kuru çiçek bamya fiyatlarının altın fiyatları ile yarıştığını, bir gram altın 3 bin 400 lira civarında işlem görürken, bamyanın da 3 bin liradan satıldığını söyledi.

SATIŞLAR DURGUN

Ramazan ayının ortalarına doğru kuru bamya fiyatının daha da artacağını belirten Dolangez, şöyle konuştu:

''Bamya satışları bu sene durgun gidiyor çok. Çünkü fiyatlarımız çok afaki derecede artmaya başladı. Birkaç gündür Amasya’da toptancılarla ve üreticilerle yaptığımız görüşmelerde bamya fiyatının pazara getirenlerin, yani çiftçilerin pazardaki fiyatı 3 bin lira olarak belirlediğini söylediler. Ramazan'ın ortasına doğru fiyatın 3 bin 300 lira, 3 bin 400 lira gibi bir fiyatı da görebileceğini söylüyorlar. Bamyanın bu sene daha az olduğunu ve fiyatların çok fazla çıkmaya başladığını söylediler. Herhalde biz de böyle giderse ramazan içerisinde bir gram altın getirene bir kilo bamya vereceğiz.''