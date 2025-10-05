Kuru incirler depoda kaldı

Bilge Su YILDIRIM

Ege Bölgesi'nin önemli gelir kaynaklarından olan incirde üretim büyük ekonomik sıkıntıların gölgesinde gerçekleşiyor.

Krizle beraber artan girdi maliyetleri ve tüccarın dayattığı düşük alım fiyatlarıyla boğuşmak zorunda kalan kuru incir üreticileri, şimdi de ihracat sezonunun bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla bir ay geç açılmasıyla mücadele ediyor. Her sene eylül ayının ilk iki haftası içinde denize açılan kuru incir gemileri, bu sene 15 Ekim’de serbest kalacak.

Sezonun bir ay geç açılacak olması ise hem yerli incirin dünya pazarına en son girmesine hem de üreticinin elindeki incirin beklerken kalite kaybı yaşamasına sebep oluyor. Depolardaki stokları artırmak için ihracatçılarla beraber alınan erteleme kararına incir üreticisi ise tepkili.

Uzun yıllardır incir üreticiliği yapan Halil Çetinkaya, yaz aylarında gerçekleştirdikleri üretimi BirGün’e değerlendirdi. Çetinkaya, şöyle konuştu: “Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ürün alımını durdurdu. Zaten kooperatifler de yıllar içinde işlevsizleştirildi. Üretici Tariş’e veremediği ürünü mecbur borsada satmaya çabalıyor, orası da zararı bile karşılamayacak rakamlar karşılığında almayı teklif ediyor. İhracatçı kâr edebilsin diye zor durumdaki üretici daha da sıkıntıya sokuluyor. Tüm sektör ihracatçıların iki dudağı arasında, diledikleri gibi yön veriyorlar. Şimdi bu gemi bir ay daha geç yola çıkacak, haliyle de ürün, ne kadar iyi muhafaza edilirse edilsin bekletilmiş olacak. Ki zaten çoğu üreticinin de ürünü bir ay boyunca bozulmadan saklayabilecek imkânı yok. Haliyle üründe kalite kaybı oluyor. Bu yüzden ihracatın bir an önce gerçekleşmesi lazım. Üretici zaten çok zor durumda."