Kuru otlar alev alev yandı, erken müdahale faciayı önledi

Bolu’da kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Aşağısoku Mahallesi Çay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etrafa yayılan yangın, vatandaşlar tarafından fark edildi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa süre içerisinde müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.