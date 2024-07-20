Kuru temizleme dükkanında çıkan yangın iş yerini küle çevirdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki kuru temizleme dükkanında çıkan yangın iş yerini küle çevirdi.

Yangın, İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki katlı bir kuru temizleme dükkanında gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kuru temizleme işi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler büyüyerek kısa sürede tüm iş yerini sararken, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. İş yerini küle çevirerek kullanılamaz hale getiren ve büyük çapta maddi hasara yol açan yangınının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.