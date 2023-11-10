Kurukahveci Mehmet Efendi'den İsrail açıklaması

İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den açıklama geldi. Açıklamada, iddianın asılsız ve karalayıcı olduğu belirtilirken, "Yurtta Suh, Cihanda Sulh ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz." denildi.

Kurukahveci Mehmet Efendi adlı kahve firması, sosyal medyada hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Firmanın İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilerek paylaşılan fotoğrafla ilgili yapılan açıklamada, "asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin üzerine markadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. "Yurtta Suh, Cihanda Sulh" ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz.

152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatlımasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz."