Kurul ‘ötanazi’yi tartışıyor: "Bu karar katliama ortak olmaktır’"

Meral DANYILDIZ

AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen yasal düzenlemenin ardından İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu kritik bir toplantı kararı aldı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Kurul’un “ötanazi” adı altında bakımevlerindeki köpeklerin öldürülmesi ve kampüslerdeki hayvanların toplatılması için çalışma başlattığını aktardı.

Öncesinde 28 Mart olarak duyurulan toplantı tarihi, tepkiler üzerine 30 Mart’a ertelendi. Çok sayıda hayvan hakları savunucusu, avukat ve milletvekili toplantının yapılacağı noktada, polis ablukası altında buluştu.

POLİS ABLUKASI ALTINDA BASIN AÇIKLAMASI

Burada konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil, “Evet, şu anda ben burada üç basın mensubuna konuşuyorum. Aynı zamanda arkamda altı polis kamerası tarafından kaydediliyorum. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Bey, eğer burada ne olup bittiğini gerçekten merak ediyorsa, gelip bu vahşete dur demeyi deneyebilir. Polislere bunu kaydettirmek ya da yaşamdan yana olan insanları bu şekilde zapturapt altına almaya çalışmak kabul edilemez” dedi.

“EVET OYU VERMEK KATLİAMA ORTAK OLMAKTIR”

Katliam yasasını hatırlatan Kadıgil, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda burada olmamızın tek bir sebebi var: İstanbul Valiliği’nin yaptığından utanç duyan, yaptığından korkan bir grup insan tarafından yönetiliyor olmamız. Bakın, geçtiğimiz sene bir ‘katliam yasası’ çıkardılar. Bu yasa kapsamında halka, çocuklara dönüp açıkça yalan söylediler. Ne dediler? ‘Hayvan hakları savunucuları yalan söylüyor. Biz bu köpekleri öldürmeyeceğiz. Sadece toplayacağız, barınaklarda yaşatacağız’ dediler. AKP’liler, MHP’liler, onların valileri… Hepsi hiç utanmadan bu yalanı söylediler.

Bugün geldiğimiz noktada, arkamda gördüğünüz bu alanda, AFAD toplanma merkezinde bir toplantı yapacaklar. Bu toplantının konusu şu: İstanbul’da kalan son kampüs köpeklerini de toplatmak. Yetiyor mu? Yetmiyor. Aynı zamanda şu kararı almaya çalışıyorlar: O barınaklara tıklım tıkış doldurdukları, son derece elverişsiz koşullarda; açlıktan birbirini yiyen, hastalıktan her gün yüzlerce köpeğin öldüğü o yerlerde bile bu zulüm yetmemiş olacak ki… Şimdi bir de bu hayvanları ‘zararlı’, ‘hasta’ gibi bahanelerle öldürmenin yolunu açmak istiyorlar.

Arkadaşlar, bunun Türkçesi bu. Önce on binlerce köpeği topladılar. Tıklım tıkış barınaklara doldurdular. Harcamaları gereken parayı harcamadılar. Ve şimdi, eğer bu karar çıkarsa, İstanbul’da sokaklarımızdan, ellerimizden aldıkları bütün hayvanları katledecekler. Biz bugün burada buna tepki göstermek için toplandık. Aslında bu toplantıyı dün değil, önceki gün Fatih’te yapacaklardı. Ama hayvan hakları ve yaşam hakkı savunucularının tepkisinden korktular. Yaptıklarından utandıkları için toplantıyı buraya taşıdılar. Ama biz bugün de buradayız. Çok açık ve net bir çağrı yapıyoruz: İçeride farklı kurumlar olacak. Bu toplantıda ‘evet’ oyu vermek demek, bu katliama ortak olmak demektir.”