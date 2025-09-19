Kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,2 artış gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

AĞUSTOSTA BİN 900 ŞİRKET KAPANDI

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuza kıyasla yüzde 5,9 azalışla 9 bin 788'den 9 bin 210'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 34,6 azalarak 1900 olarak belirlendi. Temmuzda 2 bin 905 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,2 artış gösterdi.