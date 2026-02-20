Kurulan şirket sayısı geriledi: Ocak verileri ne söylüyor?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Ocak 2026'da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,1 azalarak 11 bin 115 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 78 azaldı.

TOBB, Ocak 2026’ya ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,1 azalarak 11 bin 115’e geriledi.

TOBB'un açıkladığı verilere göre, bir önceki aya kıyasla kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,5 azalarak 117’ye, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 15 azalarak bin 763’e düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 78 azalışla 1604’e gerilerken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 84,3 azalarak 60, kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 24,4 azalarak 2 bin 10 oldu.

Ocak 2026’da kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 1,4 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,9 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 18, kapanan kooperatif sayısı yüzde 26,8 ve kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 10,8 azaldı.

Ocak ayında kurulan toplam 11 bin 232 şirket ve kooperatifin yüzde 90,2’sini limited şirketler, yüzde 8,8’ini anonim şirketler ve yüzde 1’ini kooperatifler oluşturdu.

Kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 36’sı İstanbul’da, yüzde 11,2’si Ankara’da ve yüzde 5,7’si İzmir’de faaliyet göstermeye başladı. Aynı dönemde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ocak ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya göre yüzde 39,9 azalarak 35,2 milyar TL oldu. Bu sermayenin yüzde 87,1’i limited şirketlere, yüzde 12,9’u ise anonim şirketlere ait oldu.

Ocak ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 861’i toptan ve perakende ticaret, 1644’ü inşaat ve 1466’sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Aynı dönemde kapanan şirket ve kooperatiflerin 562’si toptan ve perakende ticaret, 237’si imalat ve 141’i inşaat sektöründe yer aldı.

Ocak ayında 818 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 400’ü Suriye, 42’si Almanya ortaklı olarak kaydedildi. Yabancı ortaklı şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 83,7’sini yabancı ortak payı oluşturdu.

Kurulan şirketlerde kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 14,1, limited şirketlerde yüzde 16,7, kooperatiflerde yüzde 26,4 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise bu oran yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

TOBB, bir sonraki istatistik bülteninin 27 Mart 2026’da yayımlanacağını bildirdi.