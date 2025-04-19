Kurulan şirket sayısı yine azaldı

Ekonomi Servisi

Ekonomik kriz, şirket faaliyetlerini de doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kurulan şirketler azalırken kapanan şirket sayısındaki artış da sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre kurulan şirketlerde her dönemsel bazda azalış, kapanan şirketlerde de artış tespit edildi.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 9 bin 131'den 8 bin 375'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 12,3 artışla 1932'ye çıktı. Şubat ayında 1720 şirket kapanmıştı. Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 artış gösterdi.

KAPANAN KOOPERATİFLER YÜZDE 55 YÜKSELDİ

Türkiye'de martta 8 bin 557 şirket ve kooperatif kuruldu. Martta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1, kooperatif sayısı yüzde 1,1 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12,3, kooperatif sayısı yüzde 55,3 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,8 geriledi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7, kooperatif sayısı yüzde 21,2 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 14,2 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 15,1, kooperatif sayısında yüzde 2,8 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,5 azalış gerçekleşti.

Geçen ay kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 22'si Çin ve 17'si İran ortaklı oldu.