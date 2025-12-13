Kurulda ‘laf atma’ arbedesi yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li ve AKP'li vekiller arasındaki gerilim fiziksel müdahaleye dönüştü. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 bütçesi üzerine konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri arasında sözlü atışma başladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi. Konuşmaların ardından Usta, Özkan'a 'bağırdığı için' tepki gösterdi ve yerinden kalkarak CHP grubunun olduğu sıralara doğru yürüdü. Tartışma sırasında iki parti milletvekilleri arasında fiziksel müdahaleler de yaşandı.