Kurulların kapatılması için kanun teklifi sunuldu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, birer paralel mahkeme gibi işlediğini belirttiği İdare ve Gözlem Kurulları'nın (İGK) lağvedilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu. Çiçek, İGK'lerin yetkilerinin yargı mercilerine devredilmesi ve infaz sürecindeki idari keyfiyetin sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Çiçek, kurulların “fiilen birer paralel mahkeme gibi işlemekte” olduğunu böylece “yargısal bir yetkinin idari bir mekanizma eliyle kullanıldığını” vurguladı. Çiçek, “İdare ve Gözlem Kurulları bu eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Sorun yalnızca uygulamadan kaynaklanmıyor, doğrudan infazda eşitlik ilkesi ihlali” dedi.

Teklifte mahpusların düşünce ve kanaatlerinin hiçbir şekilde değerlendirme ölçütü yapılamayacağı açık biçimde güvence altına alınıyor. Mevcut kurul kararları nedeniyle tahliyesi ertelenen mahpus dosyalarının yeniden incelenmesi de düzenleniyor.