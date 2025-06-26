Kurultay davası: Başsavcılık'tan iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine esas ve usul yönünden itiraz etti.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın iptali için 15 Şubat 2025’te dava açtı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 Haziran 2025’te kabul edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dün (25 Haziran Çarşamba) "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetti.

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine esas ve usul yönünden itiraz etti.

KİMLER YARGILANIYOR?

İddianamede, soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

DAVA 30 HAZİRAN'DA

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen kurultay iptalli davasının ilk duruşması 17 Nisan 2025'te görülmüş, duurşma 26 Mayıs 2025'e ertelenmişti.

Mayıs ayında görülen duruşmada da karar çıkmamış duruşma 30 Haziran 2025'e ertelenmişti.

Dava neticesinde 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde CHP'nin 2023'te yaptığı 38'inci Olağan Genel Kurul iptal edilecek.