Kurultay davası nedeniyle yükselişe geçmişti: Borsa günü nasıl tamamladı?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava nedeniyle borsa günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 628,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 200,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,06, holding endeksi yüzde 6,49 değer kazandı.