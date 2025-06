Kurultay davası öncesi büyük miting: CHP lideri Özel Büyükçekmece'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasın tepki göstermek ve erken seçim talebini duyurmak adına CHP'nin düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi oldu.

Kent Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak olan mitingde Silivri'de tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün mesajı okundu.

Akgün, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Büyükçekmece ailem, kıymetli vatandaşlarım. Her birinizin yüreğine hitap etmek istiyorum. Sizleri Silivri'deki demir parmaklıklar ardından yüreğimdeki sınırsız sevgi ve bağlılıkla selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor, 40 yılı aşkın bir sürede sürdürdüğüm bu onurlu hizmet yolculuğunda sizlerle aynı yolu yürümüş olmanın gururunu her an, her şartta taşıyorum.



Şundan emin olun. Kalbim her zamanki gibi aranızda, Büyükçekmece sokaklarında, çocukların gülüşünde, sahilin mavisinde, doğanın yeşilinde atıyor.

Cumhurbaşkanı adayımız, üç kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde başlatılan baskıcı uygulamalar sonucu bugün sizlere Silivri zindanından sesleniyorum.

40 yıldan beri ilk kez ailemden, Büyükçekmece ailemden ayrı kaldım. Kurban Bayramı'nda kucaklaşamadık. Ama bu karanlık günler geçecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyet! Onun çizdiği yolda ilerleyecek ve bu ülke er geç çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaktır. Bundan asla şüphem yok.



Bugün yaşadığımız bu hukuk, adalet ve insaf dışı uygulamalar, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. 11 belediye başkanının, başkan yardımcımız Rızacan Özdemir, Ömer Kazancı ve diğer arkadaşlarımızın zindanlarda ne işi var? Sizler, sizler bizleri özgür iradenizle seçmediniz mi?

Bu uygulamaların ne ülkeye, ne millete, ne de yerle bir olmuş ekonomiye bir faydası var. Ekmek bulamayan vatandaşa, umutsuz gence ne katkısı var? Bu çağ dışı tutumlar memleketimizi her geçen gün daha da karanlığa sürüklüyor. Unutmayınız ki gecenin en zifiri vaktinin hükmü şafak sökene kadardır. Ve o şafak çok yakındır.

32 yıldır sizlerin büyük desteğiyle sosyal belediyecilik bilinciyle insanların yaşamaktan zevk aldığı, medeni, kültür sanatla iç içe, sporla, eğitimle gelişen bir Büyükçekmece yarattık. Bu şehri hep birlikte sizlerle, halkımızın, hatta çoğu zaman muhalefette olmamıza rağmen el birliğiyle kurduk. Belediyemizin bütçesini halkımızın katkısıyla şekillendirdik. Yatırım projelerimize sizlerle birlikte karar verdik. Şehrimizin 2050 vizyon planını halkımızla birlikte hazırladık. Örnek bir belediyecilik anlayışıyla şeffaflığı rehber edinerek çalıştık."

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN MESAJ GÖNDERDİ

İmamoğlu’nun Silivri’den Büyükçekmece'ye yolladığı mektubu ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüsün üzerine, elleriyle havaya kaldırdığı, üzerinde, “İmamoğlu’na özgürlük” yazan dövizle çıktı. İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Büyükçekmeceliler, benim iyi kalpli, cesur komşularım; ülkemiz her yeni güne yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir zulümle uyanıyor. Hukuka, demokrasiye, milli iradeye saldırıyorlar. Birliğimize, kardeşliğimize saldırıyorlar. Ekonomik krizler karşısında aciz, afetler karşısında güçsüzler… Ülkenin sorunlarını çözecek kadroları, enerjileri, hevesleri kalmamış… Ülkemizin etrafını yangın yerine çeviren sömürgeci zalimler karşısında sesleri çıkmıyor. Bütün güçlerini, enerjilerini muhalefeti yok etmek için seferber etmiş durumdalar. Tek bir projeleri var: Koltuklarını korumak.”

“MERTÇE YARIŞMAYA CESARETLERİ OLMADIĞI İÇİN, YARGI ELİYLE PEHLİVANLIK TASLIYORLAR”

“Milletin önünde benimle mertçe yarışmaya cesaretleri olmadığı için, yargı eliyle pehlivanlık taslıyorlar. Bunlarınki yalancı pehlivanlık. Aslında, normal şartlarda seçim kazanamayacaklarını bilmenin korku ve telaşı içindeler. Beni ve arkadaşlarımı içeri attılar ama korkuları geçmiyor. İddianamenin hazırlanıp, yargılamanın başlamasından bile korkuyorlar. Onun için yalanlarını, iftiralarını büyüttükçe büyütmeye, dava sürecini uzattıkça uzatmaya çalışıyorlar. Bu amaçla attıkları her adım, onların acizliklerini daha fazla ortaya çıkarıyor. Büyükçekmece’nin 30 yıllık belediye başkanı, benim sevgili ağabeyim Hasan Akgün’ü suçlu ilan edebileceklerini, yalanlarla, iftiralarla vatandaşın ona sevgisini, saygısını azaltabileceklerini zannedecek kadar acizler. Ailelerimizi, avukatlarımızı baskı altına alarak sonuç alabileceklerini düşünecek kadar acizler.”

“BİR AVUÇ İNSAN KAYBEDECEK, 86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİ KAZANACAK”

“Bunlar; insanlık nedir, vicdan nedir, mertlik nedir unuttular. Bunlar; hukuk nedir, demokrasi nedir, milli irade nedir, unuttular. Ülkeyi kendi tapulu malları, devleti kendi aile şirketleri zannediyorlar. Milleti istedikleri gibi hizaya sokabileceklerini zannediyorlar. Hiçbir güç, bu aziz milleti kendi adaletsizliğine, kendi zulmüne ortak edemedi, edemeyecek. Biz, tek bir kişiye yapılan adaletsizliğin, hepimize yönelik bir tehdit olduğunu çok iyi bilen, haksızlıklara gönülden isyan eden bir milletiz. Bizim için vatan, üzerinde özgürlük, adalet ve huzurun hâkim olması için uğruna can vermeye hazır olduğumuz toprak demektir. Bizim için devlet, milletin adaleti sağlayan elidir. Devlet adaletini yitirirse, milletin kolu kanadı kırılır. Bizler; bu mücadeleyi adalete, yani vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmak için veriyoruz. Bizler; herkes için, her yerde adalet isteyenleriz. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, milletin iktidarı için yola koyulduk ve mutlaka başaracağız. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyonun kardeşliği kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

