Kurultay davasında 'İBB' hamlesine Özgür Çelik'ten tepki: "Halkla inatlaşanlar daima kaybeder"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik açılan ceza davasının Ankara’da görülen üçüncü duruşmasına katılarak sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden duruşma detaylarını paylaşan Çelik, mahkemede dinlenen tanıkların kurultayda taraf olduklarını ve kaybeden listeyi desteklediklerini açıkça beyan ettiklerini, bu kişilerin yerel seçimlerde aday adayı olup adaylaşamadıkları için sanıklarla aralarında kişisel husumet bulunduğunu ifade etti.

KULLANILMAYAN İFADELER ZAPTA GEÇİRİLDİ

Duruşma sırasında yaşanan çarpıcı bir gelişmeye dikkat çeken Çelik, bir tanığın savcılıkta verdiği ifadeyi mahkeme huzurunda yalanladığını ve kullanmadığı ifadelerin savcı tarafından zapta geçirildiğini itiraf ettiğini belirtti. Avukatların soruları üzerine tüm tanıkların ifadelerinin görgüye değil sadece duyuma dayalı olduğunu kabul ettiklerini vurgulayan Çelik, delegelere menfaat temin edildiğine dair tek bir somut delil veya doğrudan tanıklığın ortaya konulamadığını dile getirdi.

Çelik, davanın normal şartlarda beraatle sonuçlanması gerektiğini ancak duruşma savcısının bu dosyayı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasıyla birleştirilmesini talep ettiğini aktardı. Mahkeme hakiminin de bu birleştirme talebi için ilgili mahkemeyle iletişime geçileceğini açıkladığını belirten Özgür Çelik, yaşanan bu hukuki süreci "halkın değişim talebi ile iktidarın direnci arasındaki mücadele" olarak tanımladı.

"HALKLA İNATLAŞANLAR DAİMA KAYBEDER"

CHP’nin yerel seçimlerdeki başarısının bu değişim talebinin bir sonucu olduğunu savunan Çelik, mahkeme salonlarında verilen mücadelenin sadece partiyi değil, Cumhuriyet’i müdafaa etmek anlamına geldiğini söyledi. Çelik, "Halkla inatlaşanlar daima kaybeder" diyerek, iktidar yürüyüşlerinin engellenemeyeceğini ve mücadelenin meydanlarda da devam edeceğini belirtti.