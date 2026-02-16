Kurultay davasında yeni gelişme iddiası: CHP yalanladı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

TGRT Haber’de yer alan iddiaya göre göre mahkeme heyetinin, hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de davalı CHP’den delege listesini yeniden istedi.

"DELEGE LİSTESİ SUNDULAR"

Savaş’ın avukatları Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan delegelerin listesini sunarken CHP yönetimi seçimler sonunda yeniledikleri delege listesini sunduğunu iddia etti.

CHP YALANLADI

CHP'li kaynaklar ise böyle bir talep gelmediğini belirtti.

Kurultayda Özgür Özel, ilk turda 682, ikinci turda 812 oy alarak CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilmişti. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özel, 6 Nisan 2025’te olağanüstü kurultay toplayarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP’nin kurultay süreçlerine ilişkin altı farklı dava, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın delegeler tarafından “usul hataları” gerekçesiyle açılmıştı. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da yapılan tüzük değişiklikleri ile 21. Olağanüstü Kurultay’daki delege işlemlerinin “mutlak butlan” niteliğinde olduğunu iddia etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları’na ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında 24 Ekim’de karar çıkmıştı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi "aktif husumet yokluğu" ve "davanın konusuz kalması" gerekçeleriyle davayı reddetmişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan “para karşılığı oy” şikayeti üzerine başlatılan ceza soruşturması da Ankara’ya devredilmişti. Ankara’da 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya yarın devam edilecek.