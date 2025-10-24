Kurultay davasının reddedilmesinin ardından CHP'nin avukatından ilk açıklama

CHP Genel Merkezi avukatı Çağlar Çağlayan, 'aktif husumet yokluğu' ve 'konusuz' olduğu gerekçesiyle reddedilen kurultay davasının ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıklama yaptı.

Çağlayan, "İstinaf süreci devam eder ancak bu davaların ülkemizin gündeminden çıkması gerektiğini ifade ediyorduk. Umuyorum siyaset de normal seyrine dönecektir" dedi. Devamında şunları kaydetti:

"Davalarda davacıların niyetleri bir dava görmek, kongre iptal edilsin değildi partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesiydi, istenen buydu. Gelinen aşamada en başından beri söylediğimiz hususlar sonuçlandı. Gelinen aşamada davanın konusuz kaldığına karar verildi. Tabi bu karar hukuka uygun olmuştur. Davada her taraf dilediğini dile getirebildi.

Her bir CHP'linin yükünü omuzlarımızda hissederek götürdük bu süreci. Bugün çıkan sonuç sadece hukukçuların aldığı bir sonuç değldir, delegelerin sonucudur. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı ön seçiminde oy kullanan 15 milyonun aldığı bir sonuçtur. Sayın Genel Başkanı'mızın söylediği gibi, her sabah baba ocağını açan parti emekçilerinin sonuçtur. En önemlisi demokratların aldığı sonuçtur.

Hakimler bakımından yorum yapmak çok hoşlanmadığımız bir durum ama Türkiye'de son bir yılda CHP üzerinde yaşanan yoğun hukuk baskısında bu açılan kurultay davalarında bir hakimin verdiği son derece yanlış bir karar işleri bu noktaya getirdi. O kararın da istinaf incelemesiyle yakın zamanda ortadan kalkacağını düşünüyoruz."

DAVADA NE OLDU?

CHP 38’inci Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan dava, “Aktif husumet yokluğu” gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, davanın konusuz kaldığına hükmetti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen , Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in kurultaya hile karıştırdığını ve Özel’e oy verilmesi için para dağıtıldığını öne sürerek kurultayın “mutlak butlan” ile hiç yapılmamış sayılması gerektiğini savundu. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise Üregen’in iddialarını “laf oyunu, çarpıtma ve hamaset” olarak nitelendirerek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, tarafların beyanlarını dinledikten sonra davayı, “aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddetti.