Kurultay için ilk imzalar atıldı: Özgür Özel'den ilk açıklama

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultaya gidilmesi için atılan ilk imzaların ardından partiden istifaların doğru olmadığını dile getiren Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün daha önceden de parti sözcümüzün duyurduğu gibi olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat sekizi birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi; ‘Siftah Kayseri'den bereketli Allah'tan’ notuyla. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri'de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz... Bir sembolik imza olarak bu süreç, "seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir" diyen Kayseri delegemizden geldi.

"İMZALAR PARTİDE TARAF OLMAYI DEĞİL, PARTİNİN TARAFINDA OLMAYI ÖNCELEYEN BİR TUTUMDUR"

Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Henüz biz de vermedik, milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Birkaç gün içinde herhalde hızlı bir şekilde, daha önce de bu delege iki kez daha imza vermiş, gelmiş, geçerli oyların tümüyle genel başkanının ve genel başkanın anahtar listesinin arkasında durarak zorlu süreçte mücadele ve dayanışma mesajı vermişti. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur. Çok kıymetlidir. Ben bütün delege arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Özel, seçilmişlerin ve üyelerin istifa etmesini doğru bulmadıklarını da vurguladı: "Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin bir olumsuzluğa evrilmesi, siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Onun için çağrıları bir kez daha tekrarlıyoruz. Birincisi, hiçbir seçilmişin ve hiçbir üyemizin partiden istifa etmesini doğru bulmayız. O tepki istifalarını durdurmak istedik ve bu çağrılarımızı yeniledik. Ne belediye başkanı, ne milletvekili, ne belediye meclis üyesi, ne il genel meclis üyesi. Bir kez bu çok önemli."

BELDE SEÇİMİ ÇAĞRISI

Özel, hafta sonu yapılacak yerel seçimlere de değinerek şunları söyledi: "Ayrıca şunu söyleyeyim; hafta sonu yapılacak yerel seçimler var pazar günü. Bu yerel seçimlerde üç beldeye, cuma günü başlayarak, cuma günü öğlen, akşam ve cumartesi öğlen olmak üzere oralara gidip, Gümüşhane’de, Tokat’ta ve Ürgüp’te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partililerimizi oy vermeye teşvik edeceğim.

Şöyle bir duygu var: ‘Şimdi biz burada oy verirsek, seçilirsek sanki butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür’ korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, hiç istemediğimiz bir refleks yükseliyor orada. Oraya gidip herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz. Buradan da söylüyorum; pazar günü yapılacak olan seçimlerde, bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar hem tüm Cumhuriyet Halk Partilileri hem de Cumhuriyet Halk Partisi’yle dayanışma göstermek isteyen herkesi, beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy kullanmaya davet ediyoruz."

"TEDBİR KURULTAYA ENGEL DEĞİLDİR"

Yeterli imza toplandıktan sonra sürecin Kılıçdaroğlu’nun önüne gideceğini hatırlatan bir gazeteci, tedbir kararının olağanüstü kurultaya engel olup olmayacağını sordu. Özel, şunları söyledi:

"Arkadaşlar bu konu kamu hukukunun konusu biliyorsunuz. Türkiye’deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar, bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. isimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular, hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki; ‘Tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir, aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir.’ Hele hele delegenin imzalarının -ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya- olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu, Anayasa Mahkemesi dedi ki ‘Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar’ dedi.

O yüzden herhalde artık Genel Başkan ‘bunu yapar’ diyorsa ve Kemal Bey ‘ben şu anda genel başkanlık yetkimi kullanırım’ diyorsa bu amir hükme uyacak. Yok, o yapsın; buna engel olmaya çalışan örneğin saray yargısı varsa onu bir görürüz. Ama bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez.”

"GRUP TOPLANTISI YAPILACAK"

Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na ilişkin ise Özel, şunları dile getirdi:

"Meclis, grup iç yönetmeliğimiz çok açık. Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda kapalı. ‘Yapılan ilk kapalı grup toplantısında derhal yeni grup başkanı seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten mevcut genel başkan olarak grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim, 3 yıl öncesinde seçilmiş. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti. Ve o toplantıda, ilk toplantıda seçilir hükmü gereğince 96 arkadaşımızın 95’inin oyuyla, 15 arkadaşımızın da dilekçeleriyle bildirmesiyle 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik.

Burada Meclis Başkanlığına bu yollandı. Meclis Başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Hatta Genel Merkezin başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Benim ‘Genel Başkan’ unvanımı kaldırdılar sitelerinden, çünkü Genel Merkez buraya o kararı yollamıştı. Ve ‘Grup Başkanı’ unvanımı da bu siteye işlediler tekrar. burada herhangi bir tereddüt yok. onun dışındaki, yani bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada, milletvekilleri, ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. Ondan sonra... öbür... 13:30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak."