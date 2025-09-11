Kurultay iptal davasından 1 gün önce: CHP'nin Ankara'daki mitingi Tandoğan Meydanı'nda yapılacak

CHP, 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın görüleceği 15 Eylül'den 1 gün önce Ankara'da büyük bir miting yapacak.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre, Ankara'da 14 Eylül Pazar günü yapılacak miting, saat 17.00'de Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek.

Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde gerçekleştireceğimiz Büyük Ankara Mitingi’ne tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Gelin, hep birlikte haykıralım: Vesayet değil, siyaset! Kayyıma, darbeye hayır!" ifadeleri kullanıldı.

Vesayete karşı, demokrasi için!

Kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!



Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde gerçekleştireceğimiz Büyük Ankara Mitingi’ne

tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz.



🗓 14 Eylül Pazar

🕕 17.00

📍 Tandoğan Meydanı – Ankara



Gelin, hep… pic.twitter.com/7TzgzqSpMQ — CHP Ankara İl Başkanlığı (@CHPankarailbsk) September 10, 2025

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP, 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi dikkati çeken bir karar almıştı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması için başvuruda bulunulmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruya göre Kurultay, 21 Eylül Pazar günü toplanacak.