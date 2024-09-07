Kurultayda Türkiye İttifakı mesajı

CHP’nin parti üyeleri, il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve eski genel başkanlarının önerileriyle hazırladığı taslak tüzük metninin oylanacağı Tüzük Kurultayı, ATO Congresium’da başladı. Kurultaya, davetiye gönderilen ve ismi yazılı koltuk ayrılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmaması dikkat çekti.

CHP’nin 20’nci Olağanüstü Kurultayı için Divan Başkanlığı’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. CHP lideri Özel, özetle şunları söyledi: “Partimizi paçasından aşağı çekmeye çalışanları, o klavye şövalyelerini, twitter kahramanlarını çukurda bırakıp önümüze baktık. İttifakın partilerle değil milletin kendisiyle yapılması gerektiğini gördük. Partilerle yapılamayacağını, sonuç almayacağını, alsa da partilerde savrulmayla sonuçlanacağını gördük. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüttük. Adaylarımızı belirlerken kadınların, gençlerin ve bilimin gücüne inandık. Ön seçim talep eden hiçbir örgütümüzün talebini geri çevirmedik.

GİTTİKLERİ YERLERDE KALSINLAR

Aday gösterilmeyince istifa edenler, televizyonda konuşanlar tarihteki yerini aldılar. AKP’nin kazanmasına katkı sağlayanları da bir kenara not etmedik. Artık bizim onlarla işimiz gücümüz yok. Partiyi tüm demokratlar sahiplenmişken kişisel hırslarından başka partilerde adaylaşanlar gittikleri yerlerde kalsınlar. Erdoğan’ı partisinde ziyaret ettim, kendisini genel merkezimizde kabul ettim. Yaptığım her görüşmede sadece halkın sorunlarını gündeme getirdim.

Bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var diyenler. Mevcut anayasaya uyarsanız, yeniyi konuşabilirsiniz. Yeni anayasayı yapacak yeni bir Meclis, kuvvetler ayrılığını sağlayacak güçlü bir iradeye ihtiyaç var. AYM kararlarına uyarlarsa, başlarına sihirli bir değnek değerse o zaman CHP yeni anayasa söylemine kulak kabartabilir. Ama Gezi tutukluları içerdeyken çıkarılan her bir kanun Saray’ın kurullarında konuşuluyorsa yeni anayasadan bahsedilemez."

TÜZÜĞÜN AYRINTILARI

CHP Tüzük Kurultayı’nda CHP Lideri Özgür Özel’in ardından basın ve dinleyiciler salondan çıkarıldı. Yalnızda delegelerin kaldığı salonda taslak metnin değerlendirilmesi ve oylanmasına geçildi. Delegeler tarafından oylanan taslak metne göre, CHP’de üyelik aidatları 120 TL ile 6 bin TL arasında belirlendi. CHP, aktif üye tanımını da güncelledi.

ÜYELERİN GÖREVLERİ

CHP’nin yeni tüzüğünde üyelerin görev ve hakları şöyle sıralandı: "Partinin katıldığı seçimlerde görev ister ve görevlerini yerine getirir. Dijital mecralardaki parti etkinliklerine katılır. Partiye üye kazandırmak için gerekli özveriyi gösterir."

YIĞILMA ÜYE DÜZENLEMESİ

CHP, yığılma üyelerin seçim sonucunu etkilemesinin önüne geçmek için de harekete geçti. Üyelerin ön seçimlerde oy kullanabilmesi için en az bir yıl parti üyesi olması gerektiği belirtildi. Oy kullanabilmek için düzenli aidat ödeme ve parti etkinliklerine katılma zorunluluğu da getirildi.

KURULTAY TAKVİMİNE AYAR

Yeni tüzük, mevcut tüzüğe göre iki yılda bir gerçekleştirilen kongrelerin aralığını üç yılda bire çıkardı. Buna göre, Olağan Kurultay’ın 2025 yılında değil, 2026 yılında yapılması öngörüldü.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI

CHP, Genel Başkan adaylığı tartışmalarıyla ilgili de adım attı. Mevcut Genel Başkan’ın kendi isteği üzerine aday olabileceği ve imza toplayamayacağı bildirildi. Aday olmak isteyenlerin ise kurultay üye sayısının yüzde 10’u kadar imza toplayabileceği kararlaştırıldı.

GENEL MERKEZ KONTENJANI

Milletvekili adaylığına yönelik ön seçim kriterleri de tüzüğe işlendi. Milletvekili adaylığında üç dönem sınırı getirildi. Ön seçimin örgüt ya da hakim gözetiminde yapılması örgütün tavsiyesine bırakıldı. Böylece ön seçimin çıkarttığı sorunların önüne geçilmesi hedeflendi. Ön seçim örgüt denetiminde olursa yönetime yüzde 15’lik bir aday belirleme kontenjanı verileceği vurgulandı. Kontenjanın yüzde 5’i gençlik kollarına, yüzde 5’i kadın kollarına ve yüzde 5’i de Meclis grubunda gerçekten ihtiyaç duyulacak isimlere ayrılacağı aktarıldı. Ön seçimin hâkim denetiminde olması halinde genel merkez kontenjanının yüzde 5 olacağı tüzükte kayda geçirildi.

MADDE 52’YE YOĞUN İTİRAZ GELDİ

CHP Tüzük Kurultayı’nda oylanan taslak tüzük metne itirazlar da yükseldi. En temel itiraz, milletvekili adayı belirlemede örgüt denetiminde ön seçim uygulanmasına yönelik maddede yaşandı. Parti içi muhalefet, maddenin gizli oylanmasını talep etse de maddenin gizli oylanması talebi reddedildi. Bazıları kürsüden de dile getirilen taslak metne yönelik itirazlar ve talepler maddelere göre şöyle kaydedildi:

• Madde 51: Mevcut Genel Başkan, parti kültürümüzde onlarca yıldır olduğu üzere tekrar aday olmak için imza toplamalıdır.

• Madde 52: Ön seçim sadece yargı denetiminde olur. Bir vekil en fazla üç dönem milletvekili olabilir.

• Madde 82: Eğer tüzük kabul edilmezse tüzüğü PM yapar deniliyor. CHP’de delegenin üstünde bir irade yoktur.