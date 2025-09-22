Kurultay’ın sonucu iktidara yanıt

CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı dün gerçekleştirildi. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan olağanüstü kurultayın Divan Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir oldu. Olağanüstü kurultayda oy kullanacak seçilmiş delege sayısının 917 olduğu bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür özel salona girerken delegeler ayakta alkışladı. Özel’in salona, "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısı ile girdi.

Sahne arkasına kurulan ekranlara, "Darbeye ve Kayyuma Hayır" yazıldı.

"ZULMÜN SONU YAKINDIR"

Divan Başkanı Murat Emir, olağanüstü kurultayın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Olağanüstü kurultayın, "CHP’nin hakkına, hukukuna, özgürlüklerine dil uzatanlara karşı boyun eğilmeyeceğinin duyurusu" olduğunu ifade eden Emir, "CHP’yi, halkı durduramazsınız" dedi. CHP’nin bölünemeyeceğinin altını çizen Emir, "Saray’a sesleniyorum, zulmün de saltanatın da sonu yakındır" diye konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN MEKTUP

Emir ardından, Ekrem İmamoğlu’nun olağanüstü kurultaya gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu mektubunda, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı.

Özel, adaylık konuşması için bir kez daha kürsüye çıktı. Özel, konuşmasında CHP’nin tutuklu belediye başkanlarına selam gönderdi. AKP’nin, "Kaybetmenin sınavından geçemediğini" kaydeden Özel, "Belediyeleri ile bizimle hizmetle yarışamadılar. Erdoğan, kendisine ve partisine güvenemedi, demokrasiden saptı" ifadesini kullandı.

Özel, CHP’nin tutuklu belediye başkanları ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na selam göndererek, özetle şunları söyledi:

“İktidar partisi ilk kez kaybettiği seçimden sonra yaptıklarıyla kaybetmenin sınavından geçemediğini, aslında demokrat değil, demokrasiye inanmış değil sadece demokrasiyi kullananlardan oluştuğunu tüm millete gösterdi. Bizim 47 yıl boyunca demokrasiye duyduğumuz saygıyı, Cumhurbaşkanlığı seçimi takvimine 47 ay varken gösterebilmek yerine 47 gün bile sabredemediler. Belediyeleriyle bizimle hizmette yarışmadılar, yarışamadılar.

Erken seçim istedik. Cumhurbaşkanı Adayımızı 23 Mart’ta ön seçimle belirleyeceğimizi partimizin yetkili kurullarındaki görüşmeler ve kararlar sonucunda ilan ettik. Buna karşı karşımızdaki karanlık yapı planladığı, tasarladığı darbe girişiminin takvimini öne aldı. Ekrem Başkanımızın ön seçim adaylığını açıkladığı gün, diplomasını iptal etmek için mahkemeye başvurdular.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren Özel, şunları kaydetti:

“Ekim 2023’ten beri Gazze’de katliam var, soygun var. Ama Nethanyahu ile laf dalaşından öteye gitmeyen bir Erdoğan var. Hatta Nethanyahu ile kavga ederek, Erdoğan burada kendi gücünü pekiştirmeye, Nethanyahu da Erdoğan’la kavga ederek orada kendi pozisyonunu güçlendirmeye gayret ediyorlar. Bugün Filistin’deki katliamların baş destekçisi maalesef Trump yönetimi. Nethanyahu’ya savaş kahramanı diyen Trump’tır. ‘Gazze’yi boşaltacağım, oraya oteller, kumarhaneler yapacağım’ diye aklımızla alay eden Trump’tır.

Kendisine ‘küresel lider’ dedirten Erdoğan, Trump’a karşı çıt çıkarmadı, çıkarmıyor. Şimdi Filistin bu haldeyken, Trump’tan randevu alabilmek için oğlu ile Junior Trump ile Dolmabahçe’de gizli bir görüşme yaptı. Kayıtlara sokmadan, milletten gizleyerek. Bunu deşifre ettik, ilan ettik. Sustular, inkar edemediler. Ama Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar.

Trump’ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilecek. Filistin meselesi konusunda ağız dolusu açık açık konuşulacak. Filistin’in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızıçizgisi olduğu Trump’a haykırılacak. Kendisinin bir Filistin hassasiyeti değil ve iktidarı sürdürmek için bir Trump’a mecburiyeti var. Bunun farkındayız. Oyları düşüyor, millete sığınmak yerine Trump’a sığınıyor. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor.”

GÜVENSİZLİK OYLAMASI

Özel’in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir, gündemin güven oylaması maddesi öncesinde, “Güvensizlik oylaması” açıklamasını kayda geçirdi. Emir, iradenin sandıkta yenilenebilmesi ve olağanüstü kurultayda seçime gidilebilmesi için güvensizlik oylamasının zaruri olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda delegeler, genel başkanlık ile PM ve YDK’ya yönelik güvensizlik iradesini bildirdi. Blok liste ile girilen seçimlerde Özel’in kurmay listesinde iki zorunlu değişiklik yapıldı. Ali Balta ve Hakan Uyanık listede yer almadı. Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için 911 delege oy attı.

ÖZEL YENİDEN BAŞKAN

Kurultayda, genel başkanlık için toplam 917 oy kullanıldığı, geçerli oy sayısının 835 olduğu belirtildi. Özgür Özel, 835 delegenin oyuyla CHP Genel Başkanı olarak bir kez daha seçilmeye hak kazandı. İstanbul delegeleri ve doğal delegelerle birlikte Genel Merkezin belirlediği 352 delege oy kullanmadı.

Özgür Özel’in blok listesinde PM’de tek isim değişti. Ahmet Uyanık’ın yerine Sercan Çığgın PM’ye girerken Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta yerine Harika Taybıllı YDK’ya ismini yazdırdı. Özel’in Parti Meclisi listesine verilen oy sayısı kayıtlara 815 olarak geçti.

∗∗∗

ADRES FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Özel, CHP’nin 24 Eylül’de İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleştirilecek mitingi ise şu sözlerle duyurdu: “Bu gündemle perşembe günü Amerika’da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56’ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşındığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin’le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan’da Filistin Büyükelçiliği’nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz.”