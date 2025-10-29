Kuruluş Orhan Dizisi: Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Kuruluş Orhan, Bozdağ Film imzasını taşıyan, tarihî, kurgu, aksiyon, dram ve macera türündeki yeni Türk televizyon dizisidir. Yönetmenliğini Bülent İşbilen, senaristliğini ve proje tasarımını ise Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizi, büyük bir ilgiyle izlenen Kuruluş Osman’ın devamı niteliğinde ve 29 Ekim 2025 tarihinde atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNİN KONUSU

Kuruluş Orhan, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı Orhan Gazi’nin hayatını konu alıyor. Osman Gazi’nin tahttan çekilmesinin ardından Osmanlı’nın büyüme dönemine ışık tutan yapım, Bursa’nın fethi ve Bizans İmparatorluğu ile yaşanan çetin savaşları ekranlara taşıyor. Ayrıca dizide Moğol İmparatorluğu ile yaşanacak çatışmalar, Orhan Gazi’nin devlet yönetiminde aldığı stratejik kararlar ve siyasi mücadeleler detaylı biçimde işleniyor.

Bu yönüyle dizi, hem tarihî olaylara dayanan bir kurguya sahip hem de aksiyon ve dramatik ögeleriyle izleyiciye yüksek tempo sunuyor.

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Oyuncu Karakter Hakkında Mert Yazıcıoğlu Orhan Gazi Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğlu, Osmanlı’nın ikinci padişahı. Mahassine Merabet Nilüfer Hatun Orhan Gazi’nin ikinci eşi, Süleyman Paşa ve I. Murat’ın annesi. Cihan Ünal Osman Gazi Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk padişahı. Bennu Yıldırımlar Malhun Hatun Orhan ve Fatma Hatun’un annesi, Osman Gazi’nin eşi. Barış Falay Şahinşah Bey Osman Gazi’nin yol arkadaşı, cesur bir Türk beyi. Şükrü Özyıldız Komutan Flavius Bizans’ın Bitinya’daki efsanevi komutanı. Burak Sergen Saroz Bursa Tekfuru, Osmanlı ile Bizans arasındaki mücadelenin kilit ismi. Çağrı Şensoy Cerkutay Bey Osman Gazi’nin sadık alp’lerinden biri. Yiğit Uçan Boran Bey Osman Gazi’nin cesur alp’lerinden biri. Sevinç Kıranlı Didar Hatun Şahinşah Bey’in eşi. Onur Bay Yiğit Şahinşah Bey’in oğlu. Mert İnce Süleyman Paşa Orhan Gazi’nin oğlu, Rumeli Fatihi olarak bilinir. Ömer Faruk Aran Alâeddin Bey Osmanlı’nın ilk veziri, Osman Gazi’nin oğludur. Can Atak Kara Halil Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa olarak tanınır, uzun süre vezirlik yapmıştır.

DİZİNİN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Kuruluş Orhan, Türk televizyon tarihinde iz bırakmış Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin ardından Osmanlı’nın yükseliş dönemine ışık tutan yeni bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizi, tarihî gerçekleri kurgusal anlatımla harmanlayarak izleyiciyi hem bilgilendirmeyi hem de sürükleyici bir hikâye sunmayı hedefliyor.

Geniş prodüksiyon bütçesi, döneme uygun dekorları, savaş sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Orhan, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Kuruluş Orhan dizisi ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan dizisi ne zaman ve hangi kanalda?

Dizinin ilk bölümü 29 Ekim 2025 tarihinde atv ekranlarında yayınlanacak ve dizi her çarşamba saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

Kuruluş Orhan hangi dizinin devamı?

Kuruluş Orhan, Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğindedir.

Kuruluş Orhan dizisinin konusu nedir?

Dizi, Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi’nin tahta çıkışını, Bursa’nın fethini ve Bizans ile yapılan savaşları konu almaktadır.

Kuruluş Orhan dizisinin başrol oyuncusu kimdir?

Dizide Orhan Gazi karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat vermektedir.

Kuruluş Orhan hangi kanalda yayınlanacak?

Dizi, atv ekranlarında izleyicilerle buluşacaktır.

KURULUŞ ORHAN TANITIM VİDEOSU (1. BÖLÜM FRAGMAN)