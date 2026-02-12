Kurum'dan 'deprem konutları' açıklaması: Ödeme koşulları ve destek oranı belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapılacak afet konutlarının maliyetinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Konutların faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeyle aylık 8 bin 750 lira sabit taksitle verileceğini belirten Kurum, köy konutlarında taksitlerin 8 bin 100 lira olacağını söyledi.
