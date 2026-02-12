Kurum'dan 'deprem konutları' açıklaması: Ödeme koşulları ve destek oranı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki tüm afet konutlarında maliyetin yüzde 65’ini karşılayacaklarını açıkladı.

Kurum, “Konutlarımız; Faizsiz, 18 yıl boyunca 8 bin 750 sabit fiyatla, ilk 2 yıl da ödemesiz olacak” dedi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizdeki tüm afet konutlarında maliyetin yüzde 65’ini biz karşılayacağız.

Konutlarımız; faizsiz, 18 yıl boyunca 8 bin 750 sabit fiyatla, ilk 2 yıl da ödemesiz olacak.

Köy konutlarımızda; sabit taksit 8 bin 100 lira olacak. Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 74 indirimle 484 bin liraya, köy konutlarını 448 bin liraya satın alabilecekler.

Kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak” ifadelerini kullandı.