Kurum'dan İliç açıklaması: ÇED kararı Bakanlığımızın tek başına aldığı bir karar değil

İliç'te kapasite artışında imzası olduğu ortaya çıkan AKP Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, İliç'te altın madeni işleten işletmeye verilen ÇED raporunun, 21 kurum ve kuruluş ile inceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alındığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özel, grup toplantısında "Murat Kurum’un o süreçte iddiası şuydu: 'Benim belgelerde imzam yok'. Oysa o imza bulundu" diyerek söz konusu belgeyi göstermişti.

AKP Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, İliç'te meydana gelen maden faciası hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Henüz kurumlara tebliğ edilmemiş bilirkişi raporuyla birlikte konunun CHP'li isimler tarafından yeniden gündeme getirildiğini savunan Kurum, "Her şeyden önce Sayın Özel açıklamasında, 'teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekün kasıtlı ve hedef gösterici' siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

"ÇED SÜRECİNDE KAPASİTE ARTIŞININ ÇEVREYE ETKİSİ DEĞERLENDİRİLİR"

Kurum, bakanlığı döneminde, söz konusu işletmeye verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun dile getirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"ÇED sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz. ÇED kararları Bakanlığımızın tek başına yaptığı değerlendirme sonucu verilen kararlar değildir. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da; 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır."

ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Siyasetin millete hizmet aracı olduğunu; yalan, iftira ve haksız suçlamalarla sürdürülebilecek bir iş olmadığını yazan Kurum, "Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel’i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında, İliç’te aziz milletimizi yasa boğan maden faciasına ilişkin attığı iftiralarına cevabımdır.



Bu acı verici hadise yerel seçim sürecinde de maalesef kirli bir siyasete malzeme edilmiştir. Bugün de… — Murat KURUM (@murat_kurum) May 28, 2024